Ultima mare lovitură a industriei israeliene este dezvoltarea unui material inovator, care asigură protecție multispectrală.

Foaia de camuflaj Kit 300 face soldații greu de detectat și pentru echipamentele de imagistică termică

Compania Polaris Solutions susține că foaia de camuflaj Kit 300 poate fi utilizată pentru o gamă largă de scopuri, inclusiv configurarea unui post aproape nedetectabil pentru a spiona inamicul.

Firma Polaris Solutions este specializată în producția de articole de supraviețuire. Noua tehnologie de camuflaj are, însă, aplicații militare extrem de interesante. mai ales că pe piață nu mai există astăzi materiale cu asemenea performanțe.

„Din câte știm sau am văzut în alte armate din întreaga lume, suntem unici”, a declarat Asaf Picciotto, cofondator și CEO al Polaris Solutions, pentru The Media Line. „Pentru a stabili acest lucru, am înregistrat un brevet pentru acest material în multe țări din întreaga lume.”

Foaia de camuflaj este realizată dintr-un material special (TVC) realizat din metale, polimeri și microfibre. Acest camuflaj face ca soldații să fie mult mai dificil de reperat atât vizual, cât și cu echipamente de imagistică termică.

Ideea „mantiei invizibile” s-a născut pe câmpul de luptă

Ideea tehnologiei s-a născut în 2006 în timpul celui de-al doilea război din Liban. La acea vreme, Picciotto se afla într-o unitate specială a IDF și a văzut cu ochii lui că soldații din trupele aflate la sol au nevoie de protecție împotriva camerelor termice și a echipamentelor de recunoaștere.

„Trebuie să fii mai bun decât inamicul și am înțeles că au existat lacune mari în partea de asigurare a supraviețuirii”, spune Picciotto.

„Plasele de camuflaj nu s-au schimbat prea mult în ultimii 50 de ani”, a declarat și Yonatan Pinkas, directorul de marketing al Polaris Solutions.

„Am vrut să aducem un nou tip de material”, a adăugat el, subliniind că foile au culori diferite în funcție de regiunea în care urmează să fie folosite. Există o anumită coloristică pentru zonele cu vegetație densă și altele pentru peisajele deșertice. În plus, compania personalizează tiparele în funcție de nevoile clientului și de regiunea geografică.

Materialul poate fi modelat în forme tridimensionale sau pliat într-o rolă compactă. De asemenea, este rezistent la apă și poate oferi protecție în fața intemperiilor.

„Are o valoare suplimentară în utilizarea medicală”, spune Pinkas. De exemplu, poate fi folosit ca atelă pentru imobilizarea unui os rupt sau poate servi ca o pătură de hipotermie.

Polaris Solutions colaborează și cu forțele speciale din Canada și Statele Unite.

Polaris Solutions colaborează cu industria de apărare a Israelului, precum și cu agenții guvernamentale din străinătate, inclusiv unități ale forțelor speciale atât din Canada, cât și din Statele Unite.

„Produsele noastre sunt testate de unele unități, pe care nu le pot numi, și avem mai multe operațiuni acolo”, a spus Picciotto.

Polaris Solutions a fost fondată câțiva ani mai târziu, în 2010. Sediul central al companiei se află în orașul israelian Cezareea. Compania se bazează pe expertiza asigurată de foști soldați ai Forțelor de Apărare Israeliene care au făcut parte din forțele speciale. Pe lângă TVC compania produce, de asemenea, o gamă de textile tactice și a obșinut brevete pentru mai multe articole militare, scrie Jerusalem Post.