Premierul Ludovic Orban își va asuma răspunderea, miercuri, în fața camerelor reunite ale Parlamentului, pentru modificarea legislației electorale cu doar câteva luni înainte de alegeri.

În acest c ontext, PSD a anunțat că va depune o moțiune de cenzură, iar la prima vedere se pare că aceasta are șanse să fie adoptată. Social-democrații au în prezent 197 de parlamentari, senatori și deputați care, teoretic, vor vota moțiunea împotriva Guvernului. În plus, lor li se alătură și 30 de parlamentari UDMR. Anumite surse indică faptul că sopcial-democrații au reușit să convingă și parlamentari de la alte formațiuni politice să voteze moțiunea.

