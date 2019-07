Ea a afirmat, duminică, la România TV că a făcut o perioadă naveta şi de multe ori a mers „la ocazie” cu criminalul Gheorghe Dincă.

„Am avut-o ca elevă pe Alexandra. Era un copil exemplu. Copilul ăsta era o fetiță care mergea la toate activitățile. Făcea naveta la liceul din Caracal, timp de șase ani de zile. Și eu am făcut naveta și eu m-am uract în mașina omului ăstuia. Am avut încredere în el, am considerat că e un om serios, de vârsta mea. Nu m-am gândit o clipă că mi se poate întâmpla ceva în mașina acelui om. Să știți că nu am avut ocazia să vorbesc cu el. Mă întreba unde mergeți și atât, scurt. Nu am avut ocazia să îl privesc în ochi. Alexandra se ducea la ocazie numai atunci când pierdea microbuzul. Eu de fiecare dată când mergeam cu el cerea bani. Eu îi dădeam doi lei până la Dobrosloveni. Nu știu ce mașină avea, o mașină gri sau ceva de genul acesta. Omul aștepta la o bancă în Caracal și lua oamenii la ocazie. Sigur toată lumea îl cunoștea”, a afirmat Olga Filip, potrivit dcnews.ro

Te-ar putea interesa și: