Șoc pentru Gigi Becali. Ce a pățit chiar în fața Palatului său? A chemat jandarmii

Patronul FCSB a mers marți, 5 aprilie, la întâlnirea cu oamenii nevoiași care vin în fiecare lună la Palatul său de pe Aleea Alexandru. Gigi Becali urma să plece apoi la Muntele Athos, urmând să fie însoțit de Meme Stoica, Alexandru Tudor și câțiva apropiați.

A devenit un obicei ca omul de afaceri să împartă bani nevoiașilor, iar lună de lună aceștia vin și stau la coadă în fața Palatului său. Întâlnirea de ieri nu a decurs însă conform planului. Becali a ieșit în fața reședinței sale, ca de obicei, cu un teanc de bani în mână. O mulțime de oameni l-a întâmpinat.

Doar că unul dintre cei care aștepta să primească ajutor l-a tras de mână pe patronul de la FCSB și a încercat să îi smulgă teancul de bani. Nervos, Gigi Becali s-a retras rapid în Palat și a renunțat să mai împartă banii.

A chemat jandarmii

Oamenii nu s-au lăsat însă cu una cu două și au continuat să aștepte în fața vilei. În final, Gigi Becali a apelat la jardarmi și le-a cerut acestora să intervină pentru eliberarea zonei, scrie Fanatik. Incidentul de ieri, nu a fost unul singular. Un copil cu dizabilități a fost lovit de o mașină în timp ce aștepta ajutor în fața palatului lui Gigi Becali. Din fericire copilul a suferit răni ușoare.

Gigi Becali a creat a devărată tradiție din împărțirea banilor în public. Oamenii au început să vină din toată țara la palatul său. Potrivit sursei citate, La începutul acestui an, înainte de Bobotează și Sfântul Ion, Gigi Becali le-a împărțit din nou bani celor nevoiași, chiar dacă de această dată nu a mai fost colindat în fața palatului sau la casa din Pipera.

Avere impresionantă

Gigi Becali are o avere impresionantă. Este pe locul 14 în clasamentul celor mai bogaţi români, conform ierarhiei realizate la finele lui 2021, de revista Capital.

Patronul de la FCSB are o avere estimată între 325 şi 425 de milioane de euro, fiind cel mai bogat deținător de club din Liga 1. Dintre oamenii de sport, doar Ion Ţiriac are o avere mai mare decât Gigi Becali, respectiv 2 miliarde de euro.