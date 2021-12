Șoc în showbiz! A clacat fix înainte de Crăciun. Problema care îi face viața imposibilă

Francisca trece prin clipe îngrozitoare din cauza lipsei de timp. Bruneta este implicată în mai multe proiecte și încearcă să nu își neglijeze familia. Aceasta muncește zi și noapte pentru a bucura publicul, dar lucrurile nu ies așa cum vrea.

Artista a povestit că își petrece și 24/24 de ore în studio și că speră ca de Crăciun să se relaxeze.

”Asta a fost viața mea din ultima perioadă. M-am împărțit între studio, filmări, drumuri, familie și, probabil, o să mă liniștesc de sărbători, când, probabil, Crăciunul am de gând să-l petrec la Botoșani cu familia. Dar încă nu m-am hotărât.

Ultima lună, cum probabil pentru toată lumea, a fost haos și la mine, pentru că vin sărbătorile. Și, clar, după o anumită dată din decembrie, oamenii deja sunt cu gândul la Crăciun, la cadouri și nu o să mai fie focus pe ce avem de făcut, așa că viața mea nu a fost atât de interesantă și de palpitantă. Am onorat, sincer, foarte puține invitații, inclusiv la emisiuni, pentru că efectiv nu am avut timp. Deloc. Am stat mai mult în studio, am lucrat la proiectele mele, chiar o să vin cu o piesă nouă acum, în decembrie. Eu am două proiecte muzicale care merg în paralel”, a dezvăluit cântăreața.

Cântăreața a clacat înainte de sărbători

Vedeta a fost nevoită să renunțe la câteva proiecte pentru a nu avea probleme medicale grave. Bruneta nu mai are somn și nu mai are timp să își încarce bateriile.

”Am stat focusată, am încercat să onorez diferite evenimente, să mă împart, și casa, familie, tot, astfel încât la un moment dat, cu stilul meu de viață sănătos, am ajuns să dorm câteva ore pe noapte. Ajungeam seara foarte târziu, mai aveam și eu de-ale mele, cățel, purcelul, curățenie, ceva, casa era vraiște.

Mai am și eu soț, care mă susține și e lângă mine non-stop, dar ajungeam cum ajungeam acasă, iar dimineața, de obicei, aveam câte ceva de făcut … Adormeam la 2-3-4 dimineața și mă trezeam la 7. Îți imaginezi, ăla nu-i somn! Una e să faci asta o noapte, alta e s-o faci timp de câteva săptămâni. Sau timp de chiar câteva luni… Arta cere sacrificii și aia e…

E și perioada asta cu filmări, pentru Crăciun, pentru decembrie, e și perioada cu colinde… Trebuie să tragi și un colind, trebuie să tragi și piesele tale pe care le-ai făcut pentru lansări și tot așa. Am filmat și un videoclip. Asta am făcut-o într-o noapte! Rapid, așa, pentru că efectiv nu am găsit timp… Era singura soluție pentru a-l filma și să avem timp să-l prelucrăm și să-l lansez până pe 10 decembrie”, a mărturisit artista.

”Odată cu acest stil al meu din ultima perioadă, am încercat să recuperez din alimentație, am încercat să recuperez din sport, eu nu am lipsit de la sală indiferent de câtă treabă am avut, mi-am făcut timp să merg la proceduri, la Carmen a mea. Mi-am făcut timp să merg să mă antrenez la sală …Mi-a zis și antrenorul, «Măi, Francisca, facem un pic de mișcare, nu se poate așa». Am avut grijă să mănânc sănătos, să-mi iau energia din alimentele potrivite, din sport, din proceduri, să-mi îngrijesc tenul… Eu țîn foarte mult la detaliile astea. Pentru mine sunt foarte importante”, a spus bruneta.

Aceasta a mărturisit că și-a îndreptat atenția către cel mai mare proiect: Ciska.

”Am muncit alături de echipă, am stat și m-am focusat pe piesele din proiectul Ciska. Proiectul Ciska este unul separat, unde au loc doar lansări internaționale. Nu am vrut că proiectul Ciska să depindă de identitatea primului proiect. Pe mine lumea mă știe de Francisca. Eu pe proiectul Francisca am lansat și piese în română, și în altă limbă, dar ideea e că proiectele alea au fost lansate în România, cu o casă de discuri din România… aici, a fost la nivel local. Proiectul Ciska e altceva, a povestit cântăreața pentru Cancan.