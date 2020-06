Cea care a generat marele scandal este fosta asistentă a emisiunii, Emiliana Burghelea, care a spus că membrii show-ului închid ochii în faţa bătăilor încasate de Vulpiţa de la Viorel.

Totul a ieşit la suprafaţă la finalul ediţiei de luni a celebrului show de la Antena 1, când asistenta a întrebat-o pe Mirela Vaida dacă ştie despre calvarul Vulpiţei.

Prezentatoarea Acces direct a părut surprinsă de întrebare şi a răspuns că se va interesa pentru a afla adevărul.

„Mirela, tu știi că Viorel o agresează pe Veronica și noi trebuie să ne facem că plouă?

Eu nu pot să trec peste chestia asta. Chiar nu pot să trec. A plâns la mine înainte de emisiune. Eu nu pot”, a dezvăluit Emiliana Burghelea la finalul emisiunii Acces direct.

Mirela Vaida a replicat: „O agresează? Am înțeles, liniștește-te și tu. O să vorbesc imediat…” Asistenta tv a continuat în aceeaşi notă.

„Chiar nu pot, Mirela, pentru că știu cum e cu chestia. Îmi este foarte milă de ea, vreau să o iau la mine acasă, să stea la mine”, a completat Emiliana.

Ulterior, asistenta tv a intrat în direct pe Instagram şi a povestit fanilor ce se întâmplă de fapt în culisele emisiunii.

În cele din urma, Burghelea şi-a anunţat demisia, iar unul dintre reporterii Acces direct a spus tot pe Instagram că adevărul este altul, de fapt.

„Emily a fost dată afară. Și… da, se va spune mâine (n.r. – marţi, 16 iunie), în emisiune.

Eu, în calitate de prieten al Veronicăi, nu aș fi acceptat așa ceva (n.r. – să fie bătută de Viorel).

Mai mult, i-am zis mereu lui Viorel, atunci când a jignit-o, să nu o mai facă. Am primit câteva mesaje să plec și eu.

Adevărul întotdeauna iese la iveală. Nu am fost pus de Acces Direct să fac un live, aici e contul meu personal și vorbesc despre ce vreau eu.

Vreți să avem altă asistentă la Acces Direct? Nu vreți să fie și un asistent, să se deschidă porțile pentru un asistent? Emily nu a avut demnitate față de noi.

Emily e prietenă…sau așa consideram eu. Orice femeie care vrea să se scoată dintr-o situație, se transformă într-un înger păzitor.

Asta s-a întâmplat și în cazul ei, i-am zis și după emisiune, nu e nimic de ascuns. Repet, nu a demisionat.

Nu țin cu Emily. Veronica nu a fost agresată de Viorel, eu și Doina am fi fost primii care am fi aflat asta și am fi luat măsuri.

Vorbim mereu cu ei, ne sună, îi sunăm și noi și suntem prieteni și avem o legătură apropiată. Ei sunt străini de București, e bine să aibă prieteni”, a spus reporterul Radu Rotaru.

În emisiunea de marţi, Mirela Vaida a dezvăluit că Emiliana „Emily” Burghelea a fost concediată de la Acces direct, iar asistenta tv a contraatacat.

Motivul întreruperii colaborării ar fi fost legat de faptul că Emily i-ar fi invitat la ea acasă pe Vulpiţa şi Viorel şi i-ar fi filmat după ce toţi consumareă alcool.

Referitor la anunţul Mirelei Vaida, asistenta tv a spus că oamenii din staful emisiunii vor doar să muşamalizeze bătăile pe care le ia Vulpița.

Mai departe, Burghelea le-a arătat fanilor o captură de ecran dintr-o conversație cu foştii colegi din emisiune.

„Am sunat-o într-adevăr pe Vulpița, nu pe Viorel, pentru că eu am prieten și nu suni bărbați.

I-am invitat la grătar și nu cred că am greșit cu nimic. I-am chemat ca pe niște prieteni, tocmai de aia le-am spus să nu povestească despre chestia asta în emisiune.

La grătarul ăsta nu am vrut să vină niciun cameraman, niciun reporter. Acum la grătar a fost a doua oară când Vulpița mi-a spus că este bătută.

Și prima dată când mi-a zi a fost când a dormit la mine. A dormit la mine acasă pentru că se certa cu Viorel.

A dormit la fiecare pe rând”, a spus Emily Burghelea pe o platformă online.

A urmat şi un mesaj cu dedicaţie, care, dacă este adevărat, spune multe despre culisele emisiunii Acces direct şi despre gazda acesteia, Mirela Vaida.

„Mirela știi foarte bine, ieri mă bălăcăreai după ce s-au stins camerele și astăzi (n.r. – marţi , 16 iunie) îmi spui că am fost ca o soră, ca o fetiță.

De ce? Ca să atragi admirația publicului? Oamenii sunt deștepți și s-au cam prins”, a mai spus Emily.

Asta nu a fost tot: blondina a zis că producătorii o mint pe Vulpița şi îi promit postul de asistentă tv în schimbul tăcerii cu privire la agresiunile lui Viorel.

Burghelea a mai dezvăluit că dacă va fi cazul, va prezenta dovezi suplimentare în sprijinul afirmaţiilor sale.

În Art. 193 din Codul Penal se precizează că „lovirea sau orice acte de violență cauzatoare de suferințe fizice se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

Rămâne de văzut dacă autorităţile vor demara o anchetă în legătură cu dezvăluirile incendiare din ultima ediţie a emisiunii Acces direct, de la Antena 1.

De asemenea, este de urmărit şi ce reacţie vor avea membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), care în trecut au amendat de mai multe ori derapajele emisiunii Acces direct.