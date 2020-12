Ferocitatea bătăliei se reflectă în victimele suferite de ambele părți. Aproape 23.000 de oameni au fost uciși și răniți, din care morți peste 1.500 de confederați și peste 2.100 de soldați ai Uniunii.

Șase generali, fie au murit pe teren, fie în urma rănilor suferite pe Antietam, inclusiv generalii maiori ai Uniunii, Joseph K.F. Mansfield și Israel Richardson și generalul de brigadă Isaac Rodman și generalii de brigadă confederați Lawrence O. Branch, William E. Starke și George B. Anderson.

Înainte de înmormântarea morților, fotograful Alexander Gardner și asistentul său James Gibson, angajați de faimosul Mathew Brady, au călătorit pe câmpul de luptă și au înregistrat o serie de imagini care înfățișează cu claritate nenorocirile războiului.

În multe dintre fotografiile lui Gardner, morții zăceau acolo unde au căzut, corpurile lor fiind în poziții grotesc contorsionate, înghețate în fața obiectivului său.

Multe dintre imagini au fost afișate în galeria din New York a lui Brady, iar expoziția a fost numită The Dead of Antietam. Fotografiile au înmărmurit publicul.

Bătălia de pe Antietam, cunoscută și ca bătălia de la Sharpsburg, în special în Sudul Statelor Unite, s-a desfășurat la 17 septembrie 1862, între Armata Virginiei de Nord⁠ a generalului confederat Robert E. Lee și Armata Potomacului⁠ condusă de generalul unionist George B. McClellan, în apropiere de Sharpsburg⁠, pe malurile pârâului Antietam, în cadrul Campaniei din Maryland⁠.

A fost prima ciocnire la nivel de armată de câmp de pe teatrul de est al Războiului Civil American⁠ desfășurată pe pământul Uniunii și rămâne și astăzi cea mai sângeroasă zi din istoria Statelor Unite, cu un număr total de 22.717 morți, răniți și dispăruți.

După ce l-a urmărit pe generalul confederat⁠ Robert E. Lee până în Maryland, gen-mr.⁠ George B. McClellan al Armatei Uniunii⁠ a lansat atacuri împotriva armatei lui Lee, aflată pe poziții defensive în spatele pârâului Antietam.

În zorii zilei de 17 septembrie, corpul gen-mr. Joseph Hooker⁠ a lansat un puternic atac asupra flancului stâng al lui Lee.

