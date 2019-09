Moderat de către vedeta radio Mihai Morar, evenimentul artistic va începe în jurul orei 11.00 cu un moment senzațional de dans modern oferit de către Trupa AS. Acești copii talentați au participat la festivalul internațional de dans organizat la Moscova, la Balsoi Teatr (Teatrul Mare) și constituie una dintre cele mai premiate formații de dans modern și tradițional din România.

Scena va fi preluată apoi de Andra Gogan tânara cântăreață, vloggeriță, actriță și cea care a dat voce celor mai iubite personaje din desene animate. Andra Gogan este deținătoare a două recorduri mondiale: pentru cel mai lung concert live susținut de un copil, în care a interpretat 55 de melodii fără întrerupere, și pentru cele mai multe albume lansate de un copil, 16 CD-uri.

La finalul evenimentului, Smiley unul dintre cei mai populari cântăreți pop ai momentului, textier, compozitor și producător muzical, va concerta în fața publicului aducând la viață Ghiozdanul cu Vise prin veselie, dans și multe cântece dedicate celor prezenți.

Accesul la eveniment este liber, iar transportul este gratuit pe rutele de autobuz: Costin Georgian – Dragonul Roșu și Colentina-Fundeni- Dragonul Roșu.

Niro Investment Group sprijină în mod constant acțiuni umanitare care susțin educația și dezvoltarea noilor generații. “Ghiozdanul cu vise” este o campanie umanitară lansată de către Grupul Niro și Dragonul Roșu prin intermediul căreia peste 700 de copii primesc ghiozdane și rechizite școlare pentru noul an școlar. Campania se desfășoară în luna septembrie cu sprijinul Asociatiei Oamenilor de Afaceri Chinezi.

Niro Investment Group are o experienţă extinsă ca dezvoltator de afaceri, investitor, antreprenor general si manager de active. Printre proiectele dezvoltate si gestionate de NIRO Investment Group, cu o suprafață construită de peste 500.000mp, se numară cel mai mare hub comercial din Europa de Est – Dragonul Roşu, clădiri de birouri, proiecte rezidențiale, restaurante si hoteluri celebre asa cum este cladirea istorica Grand Hotel du Boulevard. În 2018, compania și-a consolidat investițiile în industria ospitalității anunțând două proiecte de anvergură: redeschiderea Grand Hotel du Boulevard, clădire simbol a Bucureștiului, sub marca internațională de lux Corinthia și construcția unui nou hotel premium în București, situat pe blv. Expoziției care va fi deschis sub brandul internațional Swissôtel până în anul 2021. Pentru mai multe informații despre companie, vizitați http://nirogroup.ro/

