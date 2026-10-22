Smiley renaște „Melancolie”, un elixir salvat de pe o casetă din 1999. Aceasta devine parte din coloana sonoră din „Vacanță All Inclusive”!

Câteodată, timpul nu doar că nu șterge amintirile, ci le transformă în veritabile comori! Imaginați-vă scena: o debară plină de praf, cotrobăit printre vechituri și, deodată, un mic casetofon care scoate la lumină o casetă audio uitată din 1999, marcată simplu — „demo99”. Ceea ce părea doar o amintire acoperită de nostalgia anilor '90 s-a transformat instantaneu într-una dintre cele mai spectaculoase relansări ale anului!

Smiley a dat peste această bijuterie muzicală uitată într-un sertar și, după 27 de ani, a hotărât să-i redea viața. Rezultatul? Piesa „Melancolie”, o producție caldă, vibrantă și plină de emoție pură, care își găsește locul perfect pe coloana sonoră a mult-așteptatului lungmetraj „Vacanță All Inclusive”.

„Am umblat în debaraua studioului și am găsit mai multe casete audio, printre care una pe care scria «demo99». M-a cuprins așa o melancolie, un dor și un sentiment de bine! Chiar m-am simțit ca atunci când descoperi o comoară cu călătorie în timp inclusă. Am ascultat-o copleșit și plăcut surprins, am refăcut-o și am dus-o direct în Vacanță All Inclusive, ca să fie cu de toate, cu cascadorie, cu comedie, dar și cu melancolie”, a mărturisit Smiley cu un entuziasm contagios.

Dați play piesei, pregătiți-vă popcornul și lăsați-vă purtați de val: melancolia n-a sunat niciodată atât de bine!

Muzica și textul poartă semnatura lui Smiley și a lui Dorian Micu, în timp ce magia producției și a mixului a fost orchestrată la HaHaHa Production de Feenom și Roland Kiss, completată de masterul semnat de Erwin Maas. Iar videoclipul piesei este un adevărat regal: îi aduce laolaltă pe Smiley și pe inseparabilul său partener de comedie, Pavel Bartoș, oferindu-le fanilor imagini și secvențe irezistibile în premieră națională direct din film!

Comedia polițistă „Vacanță All Inclusive”, regizată de Radu Bărbulescu și produsă de HOPA Film (distribuită de Vertical Entertainment), promite să facă prăpăd în sălile de cinema! Povestea urmărește doi ofițeri antidrog cărora o vacanță la mare le este dată peste cap de un transport misterios eșuat pe plaja Vadu. Ce urmează? Un cocktail incendiar de umor, cascadorii, suspans și o distribuție de zile mari: alături de Smiley și Pavel Bartoș îi vom vedea pe Raluca Aprodu, Diana Cavallioti, Mihai Călin, Alex Velea, Theo Zeciu, dar și pe carismaticul actor sârb Darko Perić (celebrul „Helsinki” din fenomenul La Casa de Papel)!

VEZI FOTOPOZA 1 / 13

Dar atenție, nebunia începe mult mai devreme! Echipa filmului pornește într-o mega-caravană de proiecții speciale ce va traversa 24 de cinematografe din 14 orașe, începând pe 28 octombrie la Iași. Smiley, Pavel Bartoș și Darko Perić vor fi prezenți la întâlnirea cu fanii în Iași, Oradea, Timișoara, Drobeta Turnu-Severin, Craiova, București, Constanța, Ploiești, Pitești, Cluj, Sibiu, Brașov și Miercurea Ciuc!