Smiley și Pavel Bartoș s-au pus pe slăbit. Ce diete folosesc

Smiley și Pavel Bartoș au o relație de prietenie, dincolo de platourile de filmare ale emisiunii Românii au talent. De asemenea, sunt printre cei mai îndrăgiți artiști din România.

Pavel Bartoș a decis să slăbească, deoarece a avut mereu probleme cu greutatea, mai ales că este mai scund. A avut ambiție, s-a ţinut de treabă şi a reușit să slăbească 12 kilograme. Totul a avut legătură cu rolul principal din filmul Ramon, lungmetraj produs de el și în care joacă alături de prietenul său bun, Smiley.

Pavel Bartoș a slăbit 12 kilograme. Secretul său

Pavel Bartoș a povestit că nu a ținut un regim anume, sportul și alimentația echilibrată au reușit să îl schimbe. Nu a fost ceva brusc. Dar a fost o schimbare radicală.

„Nu am ținut o dietă anume. La un moment dat am văzut că sunt 3.000 de diete pe piață. (…) Eu îmi cunosc destul de bine corpul. În sensul că până la 18 ani eu am fost sportiv. Adică am practicat sporturi și îmi cunosc corpul. Dacă știu că am grijă de el și îi dau ce îi trebuie… știi cum e, mușchiul nu uită, își revine. Am făcut rugby, hochei și patinaj viteză… am făcut și fotbal, am jucat chiar în Divizia C”, a mai spus Pavel Bartoș, citat de retetesivedete.ro.

Bartoş la sală. Sursa foto. Instagram

Smiley, despre dieta echilibrată

Smiley a decis, de asemenea, că trebuie să-şi schimbe obiceiurile alimentare. O vreme a și arătat cum ține el o dietă echilibrată. Bucătăria sa apărând în multe clipuri postate pe rețelele sociale. De asemenea, el și-a amenajat și propria sală de sport, în casă, pentru a-și antrena corpul.

Aşadar, activ pe social media, Smiley a vorbit deschis cu fanii despre acest subiect. Le-a povestit despre noul stil de viață și că s-a hotărât serios să slăbească. A recunoscut că a fost mai greu la început, însă este mândru că a reușit chiar și pentru 3 zile, să se abțină de la dulciuri.

„Trebuie să recunosc că în weekend-urile în care avem filmări îmi cam bat joc cu mâncarea, dar nu renunț la sport. Am revenit în sală! Și de trei zile n-am mai mâncat dulciuri deloc, asta e a patra zi. Poate reușesc vreo două-trei luni și după poate mă obișnuiesc așa. Așa că nu mă ispitiți!”.