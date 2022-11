Smiley, păcălit cu cel mai vechi truc din carte. Ce a pățit cântărețul la restaurant

Smiley a trecut recent printr-o experiență extrem de neplăcută, pe care a povestit-o cu lux de detalii. Acesta își petrecea timpul liber în compania unui prieten când, într-un moment de neatenție, i-a fost furat telefonul.

„Toată lumea m-a întrebat cum mi s-a furat. Să vă explic: foarte simplu. Cel mai vechi truc din carte. Eram la masă la un restaurant, ascultam o piesă la telefonul prietenului meu. Telefonul era în dreapta, lângă mine, pe masă. A venit un băiat cu o foaie să ne ceară ceva, n-am înțeles în ce limbă vorbea, eu eram atent la ce ascultam la telefon. Prietenul meu i-a zis „N-avem nevoie. Du-te!”, el și-a pus foaia pe telefonul meu și când a plecat, a plecat cu tot cu foaie și cu telefon, iar eu după ce am terminat de ascultat ce aveam de ascultat, adică o piesă frumoasă, m-am uitat după telefon și am zis Pfaaa, mi-a furat telefonul!. Am fugit, m-am uitat să văd dacă-l mai văd. Nu l-am mai văzut, evident, s-a dus.”, a povestit Smiley, pe InstaStory.

Solistul este mai fericit ca niciodată

Vedeta trăiește clipe de poveste după ce iubita lui, Gina Pistol a adus pe lume o fetiță care le face viața mai fericită. Acesta se laudă cu multe reușite și pe plan profesional, fiind implicat în mai multe proiecte muzicale și de televiziune.

„Am 38 de ani, iubesc, sunt sănătos, am o familie și cea mai frumoasă copila din Univers, iubita visurilor și cea mai bună prietenă. Avem un motan pufos și stăm la o casă cu curte. Am niște părinți frumoși și o bunica care-mi ascultă muzică pe Youtube. Iubesc zâmbetul mamei așa cum iubesc rigoarea tatălui meu sau mâinile bunicii mele. Am un frate de 31 de ani, deseori, mai mare decât mine și foarte mulți prieteni buni. În plus, am niște vecini exemplari, iar când ies pe stradă lumea îmi zâmbește și îmi spune domnu’ Smiley”, a afirmat cântărețul.