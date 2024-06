Monden Smiley, concert inedit la Arenele Romane. Artistul a creat un concept de show unic și revoluționar







Pe 1 iunie, 5000 de spectatori au umplut până la ultimul loc Arenele Romane în timpul celui mai important concert organizat de Smiley în acest an.

SmileyVerse, concept unic dezvoltat de Smiley

Conceptul a reprezentat un show unic și revoluționar, un mix de muzică, creativitate, inteligență artificială, tehnologie și introspecție cu care artistul își dorește în curând să călătorească prin toată țara într-un turneu multisenzorial.

Show-ul s-a întins pe parcursul a trei ore și a avut 33 de piese-hit. Acest număr reprezintă cel mai mare număr de piese cântate de Smiley într-un singur concert:

„Pe 1 iunie ne-am plimbat pe un drum multimedia prin multe timpuri și spații, de la copilăria din Pitești, am dat o fugă prin Tibet și am ajuns chiar și pe Marte în căutarea celei mai bune versiuni Smiley. Am gândit un show în care Inteligența Artificială, tehnologia și imaginația au pus în scenă muzica și au creat un adevărat SF live în care am văzut cu ochii publicului ce-ar fi fost și mai ales ce aș fi fost dacă aș fi luat alte decizii decât cele pe care le-am luat.

Am cântat mult, cele mai multe piese pe care le-am integrat într-un concert până acum și cele mai cunoscute. Mi-am dorit să aduc în SmileyVerse toate universurile din mine, trăite sau omise din cauza unor decizii luate de-a lungul timpului sau a timpurilor.”, a povestit Smiley.

Surprizele de pe scenă

Smiley a avut o mulțime de surprize pentru fanii săi:

„Reunirea trupei SIMPLU după mulți ani live, pe scenă, cu mult așteptatul „Oficial îmi merge bine”. Colaborarea muzicală „Departe de apus”, recent lansată, alături de prietenii Cabron și Puya. O apariție neașteptată a lui Luis Gabriel pe piesa „În lipsa mea”. Concertul de deschidere susținut de tânăra revelație Cristian Porcari, dar și playlist-ul plin de cele mai iubite hituri, împărțit în capitole ce definesc decizii, intersecții, momente de cotitură, pasiuni, distracție sau valori, au reprezentat cele mai încărcate momente de energie, emoție și interacțiune general.

Ca o celebrare a zilei de 1 iunie, Smiley a creat prin AI o întâlnire și un dialog vesel. Dialogul a fost inocent și revelator cu el copil și i-a provocat pe toți cei 5000 de spectatori la joacă.

200 de mingi cu autograful lui Smiley au fost aruncate în public. Acestea au colorat și înseninat universul tuturor și al fiecăruia în parte”, se mai arată în mesaj.

SmileyVerse, conceptul unic în România

Artistul le-a mulțumit tuturor celor care au fost alături de el:

„Alături de Smiley au dansat, cântat, râs, dar și plâns de emoție, ca de fiecare data la concertul tradițional din iunie, părinții lui, dar și soția sa, Gina Pistol, micuța Josephine, Marius Moga, prietenii apropiați, colegi din industria muzicală și de divertisment și mulți dintre artiștii HaHaHa Production.

Smaestrul, Sma’el, Smilexplorer, Don Smileone, Smartacus, Smivaldi, Smanely, Lil Smiler, Smartianul, Smileyficial Inteligence sunt doar o parte dintre întruchipările pline de umor și spirit cool din SmileyVerse, create și redate live pentru a sublinia un posibil traseu al lui „ce-ar fi fost dacă”, dar și importanța clipei și a deciziei în întregul tablou al vieții.

Smaestre, după ce am călătorit în atâtea universuri, mi-am dat seama că nu există o versiune mai bună decât alta. Orice aș face, corect sau greșit, sunt cea mai bună versiune a mea. Pentru că sunt înconjurat de oamenii pe care îi iubesc și care mă iubesc. Ei sunt cu mine în orice univers și asta mă face să mă simt ca acasă”, mai spune Smiley.