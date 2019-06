Smiley are un frate. El este Filip și e manager la HaHaHa Production

Smiley este cunoscut de o ţară întreagă, fiind unul dintre cei mai iubiţi artişti din România, însă puţini sunt cei care ştiu că artistul are un frate mai mic.





Pe numele real Andrei Tiberiu Maria, Smiley şi-a implicat şi familia în afaceri, astfel că fratele lui, Filip Maria, este manager la HaHaHa Production, casa de producţie pe care Smiley o are cu producătorul şi compozitorul Şerban Cazan, scrie OK Magazine. Filip, fratele lui Smiley, este născut pe 25 aprilie 1990 şi este foarte apropiat de artist, iar în urmă cu o lună, atunci când Smiley a organizat „Music Journey“, cea mai importantă sesiune muzicală privată din România, Filip a apărut în public. „Lucrăm în una dintre cele mai frumoase şi aducătoare de emoţii industrii din lume. Muzica nu are graniţe pentru ascultători şi nu trebuie să aibă nici pentru cei care o fac şi o produc. Astfel, odată cu #MusicJourney, muzica nu mai are graniţe nici pentru HaHaHa Production. O întâlnire între creatorii de muzică de la Ha şi cei din America, UK sau Norvegia care au făcut muzică de succes mondial pentru cei mai mari artişti ai lumii este un eveniment teribil de important atât pentru noi, cât şi pentru întreagă industrie românească cu care aceşti creatori vor intră în contact când vor veni la noi în ţară“, spunea Filip Maria, fratele lui Smiley. În urmă cu un an, jurnaliştii de la Click scriau că Filip este total schimbat şi că a slăbit 20 de kilograme. „M-am tonifiat foarte mult. M-am apucat de nişte exerciţii de sport, online, pe care le fac singur acasă. Lucrez doar cu greutatea corpului şi atât. Le fac luni, miercuri şi vineri. Nu ţin nici un regim alimentar, nici o dietă. Fac doar sport, pur şi simplu. Anul acesta am lucrat mai mult pe partea de tonifiere, dar procesul este destul de lung, durează de doi ani şi eu, în tot acest timp, am dat jos 20 kg. Lucrez de trei ori pe săptămână, dimineaţa. Indiferent unde sunt, fac aceste exerciţii, care durează 23 de minute. Trebuie doar să ai voinţă şi le urez succes celor care vor să se apuce. Trebuie să te încurajezi zi de zi că poţi să faci şi azi, şi mâine şi în fiecare zi în care ţi-ai propus. La ora 8 trebuie să te apuci. Mă trezesc în fiecare dimineaţă la 6, îmi fac toate tabieturile şi apoi, exerciţiile“, spunea atunci fratele lui Smiley.

