Smartwatch Huawei - a venit TIMPUL sa te gandesti la cadouri pentru Paste (P)

Ceasurile inteligente sunt din nou la moda, iar cei de la Huawei au cateva optiuni cel putin interesante.





Smartwatch Huawei poate fi cel mai practic cadou de Paste.Ca este pentru dumneavoastra sau pentru o persoana draga, aveti garantia ca nu va fi consumat si uitat, asemenea oualelor sau iepurasilor din ciocolata.

1. Ceas Smartwatch Huawei Watch GT Fortuna- B19S

Huawei Watch GT Fortuna- B19S a fost lansat anul trecut, in octombrie si este echipat cu sistem de operare Lite OS. Cu certitudine Google ar fi preferat ca acest model sa adere la Wear OS, dar iata ca nu a fost asa. Putini s-ar fi asteptat la un nou sistem de operare pe smartwatch, pentru ca deja exista consacratele Tizen si iOS. In acest context Watch GT Fortuna-B19S vine sa fragmenteze si mai mult piata ceasurilor inteligente.

Smartwatch Huawei Watch GT Fortuna-B19S, Amoled 1.39", 16MB RAM, 128MB Flash, Bluetooth (Negru) = 849 lei

Dar acest sistem de operare nou si dezvoltat in-house de catre Huawei nu ar trebui sa va sperie. In esenta este usor de inteles si de utilizat. Un avantaj major pe care il aduce este optimizarea nivelului de consum al acumulatorului si resurselor.

LiteOS se limiteaza la a permite utilizatorii sa vizualizeze notificarile primite, dar nu sa si intervina asupra lor. Mai exact, avand Watch GT Fortuna-B19S la mana veti putea citi un mesaj primit prin WhatsApp, dar nu veti putea raspunde la el direct de pe smartwatch. Aveti de asemenea in vedere faptul ca mesajul notificarii poate fi trunchiat la un anumit numar de caractere. Un alt lucru destul de ciudat pentru un smartwatch actual este faptul ca iti permite doar sa respingi apelurile, nu si sa raspunzi la ele.

Design Ceas Smartwatch Huawei Watch GT Fortuna- B19S

In ultima perioada cele mai multe smartwatch-uri nu exceleaza la capitolul design, iar Huawei Watch GT Fortuna nu face exceptie. Sigur, linia generala este una eleganta gratie nuantei all-black a carcasei. Exista insa un detaliu de aspect foarte interesant - este vorba despre pozitionarea logo-ului Huawei si a unui icon in forma de ceas pe zona superioara.

Constructia ceasului este una de calitate, cu toate ca Huawei este recunoscut ca fiind deseori un brand de buget care, din dorinta de a oferi cele mai mici preturi din piata, face unele compromisuri. Nu este cazul aici pentru ca Smartwatch Huawei Watch GT Fortuna- B19S arata si se simte de incredere.

Ceasul este incins cu o bratara din silicon destul de flexibila, pentru a nu crea disconfort utilizatorului mai ales atunci cand este purtat la mana o zi intreaga.

Modelul Fortuna- B19S are bratara din silicon neagra, dar Huawei Smartwath GT mai este disponibil intr-o varianta cu bratara maron, extrem de atractiva. Este vorba despre:

Smartwatch Huawei Watch GT Fortuna-B19V, Amoled 1.39", 16MB RAM, 128MB Flash, Bluetooth (Argintiu/Maro) = 836 lei

Dupa cum probabil era de asteptat, intre cele doua modele nu exista diferente notabile de pret.

Ca si prezenta fizica, Huawei Watch GT are circa 46 grame (fara sa luam in calcul bratara) si dimensiuni standard: 46.5 mm x 46.5 mm x 10.6 mm grosime. Pentru ca nu este supradimensionat si nu are un aspect prea robust poate fi purtat cu usurinta atat de catre barbati, cat si de catre femei. Gadgetul nu va incarca inutil o incheietura feminina, mai fina, dar cu siguranta ii va oferi un alura mai sport ori casual - sport.

In ceea ce priveste constructia ceasului GT Fortuna, stilistii de la Huawei au decis sa se opreasca asupra urmatoarelor trei materiale principale: ceramica, plastic si metal. Toate sunt atent combinate, iar rezultatul este unul coerent si chiar interesant. Urmand tiparul ceasurilor traditionale, Smartwatch Huawei Fortuna este inconjurat de o coroana ce are gravate minutele intr-un mod discret, dar suficient de vizibil incat sa permita o consultare rapida a orei exacte.

Caracteristici ceas Huawei GT Fortuna- B19S

La baza acestui mini-calculator de incheietura sta un chipset Cortex-M4. Performantele acestuia sunt completate de memoria de 16 MB si de memoria flash de 128 MB. Ceasul are Bluetooth versiunea 4.2 si NFC. Din pacate nu puteti efectua plati cu acest telefon si nu-l puteti solicita pe partea de wireless. Conectivitatea se realizeaza exclusiv prin smartphone.

Dar exista si caracteristici smart utile cum ar fi senzorul GPS pentru localizare facila, accelerometru si giroscop, senzor de ambianta pentru detectarea nivelului de luminozitate si monitor cardiac pentru urmarirea ritmului cardiac.

Pentru a intra in meniu tot ce trebuie sa faceti este sa folositi butoanele laterale. Sunt doua butoane - cel de jos este rezervat activitatilor si are rol de ENTER, iar cel de sus va permite sa intrati in meniul general sau sa selectati "inapoi" atunci cand este necesar in navigare. Daca nu doriti sa folositi aceste controale, o a doua varianta de navigare este prin intermediul displayului tactil.

Ecranul Huawei GT Fortuna- B19S

Huawei Watch GT Fortuna-B19V este echipat cu un ecran color tip AMOLED de 1.39inch. In esenta displayul este atractiv si interactiv; se comporta bine indiferent de conditiile exterioare. Daca va place sa alergati seara in parc avand acest ceas inteligent la mana, veti putea seta luminozitatea la maxim, cu rezolutie 454 x 454 pixeli. In lumina zilei va fi usor sa descifrati ora si notificarile primite.

Si pentru ca spuneam de interactivitate, aveti posibilitatea de a va personaliza ceasul, optand pentru una din cele 14 chipuri de fixat pe cadran. Acestea sunt diverse, astfel ca va puteti juca si le puteti modifica in functie de starea de spirit sau de cum va simtiti mai confortabil. Cert este ca ele dau de fiecare data un aer nou ceasului si nu va veti plictisi de el atat de usor.

Functii Huawei GT Fortuna- B19S

Nu trebuie sa fiti sportiv ca sa aderati la un smartwatch si sa va bucurati de tot ceea ce ofera acesta. De fapt, merita sa va procurati aceasta piesa de mana atat de interactiva, care este pe aceeasi lungime de unda cu telefonul smart si va permite sa-l lasati pe acesta in buzunar in anumite momente, adoptand un comportament mai discret in consultarea orei sau a mesajelor interceptate.

GPS-ul prezent pe smartwatch ofera precizia de care aveti nevoie atunci cand va plimbati pe strazile unui oras in care ajungeti pentru prima data sau pe un traseu mai putin cunoscut. Daca aveti curiozitatea sa aflati detalii despre ritmul cardiac, va fi foarte simplu sa faceti acest lucru cu ajutorul ceasului Huawei Fortuna GT. Datele oferite sunt chiar coerente si exacte. Veti putea sa va setati obiective, sa identificati mai usor obiceiurile negative care va afecteaza sanatatea si sa le evitati.

Daca sunteti mai mult sau mai putin sportiv, Huawei Smartwatch Fortuna este pregatit sa va ofere informatiile de care aveti nevoie sa faceti un pas inainte spre performanta. Alergati, inotati, mergeti cu bicicleta sau va plimbati - indiferent de activitatea pentru care optati, este mai usor sa monitorizati progresul.

Cine e de fapt femeia care i-a facut un copil lui Maticiuc! Sigur nu te asteptai la EA

Pagina 1 din 2 12