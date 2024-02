Monden Smaranda Știrbu, influencer datorită iubitului. Urmărită de aproape jumătate de milion de oameni, și-a donat veniturile







Smaranda Știrbu este nimeni alta decât iubita mult mai celebrului Selly. Deși nu s-a considerat niciodată influencer, numărul de oameni care o urmăresc spune altceva.

Smaranda Știrbu este studentă la medicină și iubita lui Selly. Acest ultim atribut i-a adus și foarte mulți urmăritori pe Instagram. Mai exact, aproape jumătate de milion de români se uită la ceea ce postează zilnic.

De altfel, ea a apărut și în filmul iubitului ei. Banii care au provenit din acest proiect ar fi fost donați de către Smaranda. ”Eu nu sunt actriță, nici influencer, ci mă pregătesc să devin medic.

Și pot să vă spun că sistemul medical din România are nevoie de o reformă, are nevoie de aparatură performantă și are nevoie să le ofere pacienților tratamente la standarde europene.

Smaranda, donații pentru spitale

Sunt recunoscătoare pentru oportunitatea de a juca într-un film, pentru prima dată în viața mea. A fost o experiență uimitoare, echipa a muncit foarte mult să realizeze acest film, o producție care a intrat pe primul loc în Box Office-ul românesc.

Iar eu mă bucur că pot dona banii câștigați de mine din acest proiect “, a spus la acel moment Smaranda. Cert este că influencer sau nu, pe pagina ei de Instagram apare și e-mailul persoanei care se ocupă de proiectele online ale Smarandei.

Semn că nu exclude nici această variantă de carieră. Selly și iubita lui sunt împreună de mai mult de cinci ani de zile.

Nu au planuri de căsătorie

Deși se înțeleg foarte bine cei doi spun că nu au planuri de căsătorie pentru că sunt foarte tineri. Plus că studiile Smarandei o solicită foarte mult. ”De multe ori se întâmplă ca Smaranda să termine chiar mai târziu decât mine ea învață foarte mult.

Acum este în sesiune, Medicina este foarte grea, iar să fii medic e o meserie nobilă și o apreciez foarte mult. Eu nu aș putea niciodată să fac așa ceva, mi se pare imposibil de greu”, a declarat Selly.