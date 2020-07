Potrivit statisticii oficiale ale celor de la Direcţia de Sănătate Publică Bihor, în perioada 26 iunie – 18 iulie, în județ au fost înregistrate 52 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus chinezesc, bilanţul îmbolnăvirilor crescând în trei săptămâni de la 670 la 722.

Dintre cei 52 de bihoreni confirmați, aproape jumătate, 22 sunt „la domiciliu”, 13 cerând externarea înainte de „negativare”, iar 9 refuzând spitalizarea, în ciuda recomandărilor medicilor. „Toate cele 22 de persoane au spus că nu au simptome şi au semnat declaraţii că se autoizolează voluntar”, spun sursele Bihoreanul.

Un caz aparte s-a înregistrat la Spitalul municipal din Salonta. Din totalul cazurilor de persoane infectate, care au refuzat spitalizarea, șase sunt de la Salonta și sunt asistente medicale care lucrează la acest spital. Toate aceste asistente medicale se află în izolare la domiciliu. Potrivit unor surse oficiale, toate asistentele care lucrează la Secția de Recuperare au fost infectate de la o pacientă, care a acceptat să fie internată și să primească tratamentul medical de specialitate. Alte două asistente sunt și ele internate la Secția de Boli Infecțioase.

Jurnaliștii de la Bihoreanul au contactat două dintre asistentele infectate. Una dintre acestea este acasă încă din 22 iunie, după ce a fost diagnosticată cu pneumonie severă, fără să bănuiască că este infectată cu noul coronavirus. „Eram acasă, în concediu medical, cu o pneumonie, din 22 iunie.

Pe 3 iulie managerul ne-a sunat că se testează tot personalul şi aşa mi s-au prelevat probe şi mie. A doua zi am aflat că eram pozitivă. Am refuzat internarea pentru că soţul, fiica, ginerele şi nepoata şi-au făcut testul şi au fost toţi negativi. Am ales să stau acasă şi nu mi-a fost teamă, pentru că n-am niciun simptom. De fapt, nici nu înţeleg cum poate fi aşa contagios virusul ăsta”, a declarat una asistente.

O a doua asistentă medicală susține că este asimptomatică și că s-a gândit la posibilitatea de a infecta și alte persoane. „Mi-am asumat un risc mare, am simţit o povară psihică, dar pentru mine a contat că soţul a fost testat negativ şi copilul n-a avut niciun simptom. Dacă ei ar fi ieşit pozitivi, ne-am fi internat toţi. Am stat într-o cameră separată, iar în scurtele interacţiuni cu soţul am purtat mască amândoi. Nu pledez pentru refuzul internării, dar am fost într-o situaţie particulară şi am dat dovadă de responsabilitate, fiindcă n-am ieşit din casă”, a spus asistenta.