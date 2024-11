EVZ Special Gala Performeri din Sănătate. Mihai Talpoș, Cosmo Pharm: „Am pus pe picioare o fabrică «self sustainable»”







Cosmo Pharm este un brand românesc cu tradiție de peste trei decenii în producerea suplimentelor alimentare, care se dezvoltă continuu. Compania, care va inaugura în curând o fabrică „green”, a fost unul dintre premianții Galei Capital Performeri din Sănătate, ediția 2024.

„Am reușit să punem pe picioare o fabrică «self sustainable». Plecând de la fotovoltaicele de 150 MW pe an, la centralele apă-apă, pe care le transformăm în aer-apă. Continuăm cu tot lanțul de producție,pe care, acum, îl transformăm într-o fabrică ce va obține certificarea GMP anul viitor”, a declarat Mihai-Ștefan Talpoș, CEO-ul Cosmo Pharm, pe scena Galei Capital.

Un brand cu tradiție

Cosmo Pharm este un nume consacrat pe piața suplimentelor alimentare din țara noastră. Compania are un portofoliu diversificat de produse bazate pe ingrediente concentrate, de calitate, și studii clinice, care garantează eficiența acestora.

„Avantajele ofertei noastre ne permit să ne distingem cu succes. Consumatorii pot avea încredere într-un brand românesc cu o experiență de trei decenii. Ceea ce le conferă o siguranță suplimentară în alegerea produselor noastre. Faptul că producția are loc la noi în fabrică ne permite să păstrăm raportul preț-calitate. Dar și să satisfacem nevoile unui număr mare de consumatori, indiferent de vârstă, mediu social sau buget”, a declarat Mihai Ștefan Talpoș.

Președintele Cosmo Pharm a fondat compania la doar 32 de ani, împreună cu soția sa, dr. Aura Talpoș.

„Am crescut alături de Cosmo Pharm, pornind de la zero și învățând din greșeli, adaptându-ne constant la schimbările din piață. Am realizat că fără o echipă de profesioniști implicați, nu am fi ajuns atât de departe. Cultura organizațională este o prioritate esențială. Deoarece considerăm că un mediu de lucru pozitiv și colaborativ este fundamental pentru succesul pe termen lung al afacerii”, a precizat CEO-ul companiei

„The Green Factory”

Cosmo Pharm investește constant în asigurarea celor mai înalte standarde de calitate și siguranță. Compania a implementat încă din 2003 certificările ISO 22000, ISO 14001 și ISO 9001.

O altă investiție importantă este dezvoltarea unei noi unități de producție. „The Green Factory” este o fabrică sustenabilă, special concepută pentru a minimiza emisiile de carbon și integra tehnologii ecologice. În curând va fi finalizat și un laborator de ultimă generație. Acesta va dubla capacitatea de producție și va permite obținerea acreditării GMP în 2025.

Sunt eforturi constante făcute de companie pentru a răspunde unei piețe care conștientizează tot mai mult importanța prevenției. Și care se orientează spre ingrediente naturale și extracte standardizate, cu eficiență validată științific prin patente, cum este cazul produselor Cosmo Pharm.

O piață în transformare

CEO-ul companiei consideră că, în următorii 10 ani, piața în care activează va cunoaște transformări profunde. „Piața se va orienta nu doar spre descoperirea unor noi ingrediente cu beneficii multiple pentru sănătate. Ci și spre confirmarea eficienței unor principii active existente, care vor putea oferi avantaje suplimentare față de cele recunoscute în prezent. Un exemplu relevant sunt probioticele. Începând cu colaborarea noastră cu Lallemand în 2017, acestea erau apreciate pentru beneficiile asupra florei intestinale. Însă, cercetările ulterioare au arătat că probioticele influențează și axa stomac-creier. Acestea evidențiază legătura dintre sănătatea intestinală și starea mentală”, a explicat Mihai-Ștefan Talpoș.

Ca urmare a acestor schimbări, consumatorii vor căuta produse inovatoare și eficiente, bazate pe cunoștințe științifice recente.

