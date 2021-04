La începutul acestei săptămâni, 18 persoane din Carolina de Nord au raportat efecte secundare, în timp ce 11 persoane din Colorado au reacționat rău cu simptome variind de la amețeli, greață și leșin după ce s-au vaccinat cu Johnson & Johnson.

„Acesta este un vaccin cu adevărat puternic, iar ceea ce vedem este o parte din acea potență care se referă la un efect secundar foarte rar de care trebuie doar să fim conștienți”, a spus dr. David Agus, un colaborator medical CBS News.

Doctorul Cecil Bennett: „Cred că este foarte important să clarificăm despre ce reacții adverse vorbim. Vorbim despre greață? Dureri la locul injectării? Vorbim despre dureri de cap? Acest lucru este diferit faţă de cineva care are o reacție alergică sau mai îngrijorător, urticarie, erupții cutanate sau chiar probleme de respirație”, a declarat pentru Fox.

Experții medicali îi îndeamnă pe oameni să facă o pauză și să nu intre în panică

Un centru de vaccinare în masă din Colorado a fost închis. Aproximativ 600 de persoane cu programări au fost respinse după ce 11 persoane au avut parte de reacții adverse, dar oficialii statului spun că efectele secundare sunt „în concordanță cu ceea ce era de așteptat”.

Central Health, care a ajutat la administrarea centrului comunitar de vaccinare din Dick’s Sporting Goods Park, a declarat într-un comunicat postat pe Twitter că 11 pacienți care au primit vaccinul au prezentat reacții adverse. Două persoane au fost transferate la spital după ce personalul medical a stabilit că necesită observații suplimentare.

„După administrarea vaccinului Johnson & Johnson și în timpul observării la fața locului, am văzut un număr limitat de reacții adverse la vaccin”, au spus oficialii de la Central Health. „Ne-am urmat protocoalele și, cu multă precauție, am luat decizia – în parteneriat cu statul – de a întrerupe operațiunile de vaccinare pentru puţin timp”.

Cei 640 de pacienți care au fost reprogramați pentru o altă dată. Într-o declarație separată, oficialii statului au declarat că nu există niciun motiv pentru ceilalţi care au fost vaccinați să fie îngrijorați.

Scott Bookman, responsabil pe situația COVID-19, a spus că este conştient de faptul că poate fi alarmant să auzi despre transportul persoanelor la spital, dar a dorit să-i liniștească pe cetăţeni deoarece Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) monitorizează îndeaproape vaccinurile autorizate și efectele secundare.

Primul vaccin J&J COVID a fost administrat în SUA pe 2 martie

Cele mai recente date CDC privind reacțiile adverse la vaccinurile COVID arată că, din 26 martie, din cele 50.861 reacții adverse raportate la VAERS pentru vaccinurile Pfizer, Moderna și J&J COVID, 2.797 adverse reacțiile, inclusiv 29 de decese, au fost atribuite vaccinului J&J.

În perioada 2 martie – 26 martie, datele VAERS au arătat 518 rapoarte de reacții anafilactice la vaccinul COVID al lui J & J, care este distribuit sub filiala companiei Janssen. Au fost, de asemenea, șapte cazuri de paralizie raportate în aceeași perioadă.

Vaccinul J & J a primit autorizația de utilizare de urgență de către US Food and Drug Administration (FDA) pe 27 februarie. După cum a raportat The Defender, câteva zile mai târziu, J&J a dezvăluit planurile de a-și testa vaccinul unic la sugari, inclusiv nou-născuți, femei însărcinate. Studiile clinice extinse au fost prezentate în cererea companiei pentru aprobarea utilizării de urgență și în materialele informative furnizate FDA și discutate pe scurt în timpul reuniunii.

Conform analizei FDA, vaccinul J & J constă dintr-un vector de adenovirus modificat, precum cel al AstraZeneca , spre deosebire de tehnologia mRNA utilizată de Moderna și Pfizer, mai spune sursa menţionată, relatează CNN.