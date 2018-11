ALERTĂ pe Aeroportul Otopeni. MII de ROMÂNI, afectați direct!

Angajații Aeroportului „Henri Coandă” amenință cu intrarea în grevă la mijlocul lunii noiembrie, după ce negocierile pentru un nou contract colectiv de muncă au intrat în impas.





„Noi am terminat negocierile, cu ceva timp în urmă, pe data de 2 octombrie. Din nefericire, directorul general cu care am negociat și-a înaintat demisia ministrului Transporturilor și nu am apucat să semnăm contractul colectiv de muncă. A fost numit un nou director general care, tot din nefericire, nu a primit mandat să semneze contractul și noi nu înțelegem de ce. Mai mult decât atât, actualul Consiliu de Administrație a emis o hotărăre și a dispus modificarea conținutului negocierilor”, a declarat liderul de sindicat din cadrul Sindicatului Aeroportuar Henri Coandă, Mircea Voinopol, conform Hotnews .

Vineri, o delegație din cadrul Sindicatului urmează să aibă o discuție cu ministrul Transporturilor.

„Dacă nu ajungem la nici un rezultat la conciliere, noi vom parcurge calea legală. Ca orizont de timp, în două săptămâni, cam până la jumătatea lunii noiembrie, vom ști ce se va întâmpla: ori semnăm noul contract, ori facem grevă”, a precizat Voinopol.

