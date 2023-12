Simona Ionescu, EVZ, la Gala Premiilor Capital: „Mă bucur că putem face lucruri corecte și oneste”

„Astăzi este 13 și nu suntem într-o zi cu ghinion, cel puțin noi cei de la Evenimentul Zilei și Capital și invitații. Suntem într-o seară excelentă unde serbăm excelența.

Suntem într-o seară excelentă unde sărbătorim excelența. Mulțumesc foarte mult prietenilor mei, Dan Andronic și Mirel Curea care mi-au fost nu numai colegi în acești mulți, mulți ani dar și prieteni care m-ai ajutat în momentul în care am avut mare nevoie. Mă bucur că suntem citiți, mă bucur că putem face lucruri corecte și oneste. Trecerea mea prin cele două ziare a venit în momentul în care politica și niște interese nu mi-au mai permis să mă dezvolt foarte bine ca jurnalist de investigație. Atunci am ales cele două ziare și am reușit să fac performanță.

Mă bucur că m-am întors alături de Dan și am format o echipă foarte puternică a cărei voce a continuat să existe. Mulțumesc domnului Cristoiu că a avut încredere în noi și a plecat la un drum când nu ni să dădeau foarte multe șanse. Mulțumesc familiei mele care m-a suportat în tot acest timp. Mulțumesc foarte mult că ați venit aici, mulțumesc pentru premiu”, a declarat Siomona Ionescu, redactor-șef al platformei evz.ro, în cadrul Galei Premiilor Capital 2023.

Înainte și înapoi la Evenimentul Zilei

Cariera și-o începe imediat după căderea comunismului, în anul 1990. Câștigă un concurs pentru un post de reporter pentru cotidianul „Tineretul Liber”. Nu peste mult timp, în anul 1993, Simona Ionescu ajunge să ocupe funcția de redactoc-șef adjunct la ziarul „Evenimentul Zilei”, chiar sub „mandatul” lui Ion Cristoiu.

Cinci ani mai târziu, alături de un fost coleg din gașca EVZ, Adrian Halpert, pune bazele unui nou proiect în materie de presă, a ceea ce urma să devină mai târziu „Libertatea”, un cotidian de mare succes și astăzi. Simona Ionescu, alături de Adrian Halpert, face parte din prima echipă de la tabloidul Click!, proiect media înființat în anul 2006 în cadrul Adevărul Holding.

A urmat apoi o cale caritabilă, dar îmbinată tot cu pasiunea pentru presă. De la 1 octombrie 2009 și până în mai 2012, Simona Ionescu a fost directorul de proiect al unei campanii umanitare unice la acel moment în branșă,intitulată „Din inimă pentru copii”. Implementează apoi proiectul caritabil la ziarul „Libertatea” și, în același timp, devine redactor-șef adjunct la „Evenimentul zilei”. Iar din data de 15 ianuarie 2013, Siomona Ionescu este redactorul-șef al EVZ.

Gala Premiilor Capital

Gala Premiilor Capital este unul dintre evenimentele de tradiție organizate de echipa Capital. Este un eveniment dedicat performanței personalităților și companiilor de elită din țara noastră. Este un eveniment care reunește anual numeroase personalități din mediul de business, antreprenoriat, politic, cultural, medical, social și mass-media.

În cadrul Galei Premiilor Capital, organizată miercuri, 13 decembrie, a fost lansat și ultimul număr al revistei Capital din anul 2023, revistă în care se regăsește topul celor 300 cei mai bogați români. De asemenea, alte materiale interesante, ce acoperă diverse subiecte, se pot regăsi în paginile acestui număr.