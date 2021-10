Simona Halep spulberă toate speculațiile și criticile. Mesajul pe care toți românii așteptau să îl audă

Simona Halep s-a calificat, astăzi, în finala turneului Transylvania Open. Sportiva din Constanța a trecut în semifinale de ucraineanca Marta Kostiuk, căreia nu i-a lăsat nicio șansă, pentru că s-a impus în două seturi, cu scorul de 6-0, 6-1. În ultimul act, Simona o va înfrunta Anett Kontaveit (Estonia).

Se simte într-o formă extraordinară, fără precedent în ultimii doi ani

Halep a declarat că se simte într-o formă de zile mari. Așa cum s-a simțit în 2019, atunci când a câștigat Wimbledon-ul și a trecut în finală de Serena Williams, scor 6-2, 6-2.

„Este un vis devenit realitate. Mi-am dorit mult să ajung în finală aici. Mă simt ca casa mea, de fiecare dată când vin aici mă simt bine. Am jucat cel mai bun meci al meu. Sunt motivată, abia aștept să joc finala mâine.

Nu e ușor contra Martei. Știam că trebuie să joc rapid în fața ei. La Indian Wells nu a ratat atât de mult ca azi. Pe mine m-a ajutat și serviciul. Vreau să fiu agresivă, așa cum am discutat cu echipa mea. Când zâmbesc în exterior, arată mai bine și interiorul.

Nu m-am mai simțit atât de dominantă de la finala câștigată la Wimbledon. Mă simt puternică pe teren. Am câștigat două turnee la București, sper ca a treia oară să fie cu noroc. Chiar dacă nu câștig, a fost un turneu bun”, a afirmat Simona Halep la finalul partidei pe care a disputat-o sâmbătă.

Simona Halep, înaintea finalei de la Cluj-Napoca: „Nu va fi simplu. Vreau să mă concentrez pe ce fac eu”

În ceea ce privește confruntarea de duminică, la finalul căreia se va decide câștigătoarea turneului de la Cluj-Napoca, Simona a spus: Mă bucur. Anett is on fire! A câștigat și la Kremlin Cup. Nu va fi simplu. E încrezătoare, a câștigat la Moscova, atât de multe meciuri. Pentru mine e o nouă finală, vreau să mă concentrez doar pe ce fac eu. Vreau doar să joc ca astăzi, atentă la ce am de făcut.”