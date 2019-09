Constănțeanca vrea cu orice preț să cucerească titlul la Australian Open, turneul de Mare Șlem în care a fost deja finalistă în 2018. „Voi încerca să lucrez mai mult pe terenurile cu suprafaţă dură. Pe iarbă, mi-am schimbat puţin jocul şi asta m-a ajutat. Acum trebuie să îmi ajustez jocul pe suprafeţele dure. Am avut rezultate bune în trecut. Am jucat finala la Melbourne. Principalul meu obiectivpentru anii următori este să câştig Australian Open, pentru că Darren s-a întors şi sunt convinsă că vrea să câştige acasă”, a spus Halep.

Mai mult, tenismena noastră a discutat și despre revenirea antrenorului australian în „Team Halep”: „Darren mi-a spus că este gata să mi se alăture din nou pentru anul viitor. El a lăsat la alegerea mea cum voi anunţa. Am simţit că trebuie să fac un videoclip, un videoclip personal, lucru pe care nu îl fac foarte des. Dar, de această dată, am crezut că este cea mai bună modalitate de a anunţa. Darren nu a fost foarte departe de cariera mea în acest an. El a fost întotdeauna alături de mine, ajutându-mă foarte mult, în timpul turneului de la Wimbledon, în special. El este cu siguranţă parte din succesul meu. Nu am avut un răspuns cert până după US Open, atunci când mi-a spus ”100% pot reveni”. Nu mă gândeam că va fi cu siguranţă în echipa mea anul viitor, aşa că am aşteptat până mi-a spus 100%. De atunci sunt foarte fericită şi încrezătoare că anul viitor voi putea realiza nişte lucruri frumoase din nou”.

La Wuhan, Simona Halep va debuta direct în turul al doilea, rundă în care se va duela cu Barbora Strycova (34 WTA).

Te-ar putea interesa și: