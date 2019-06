Plină de entuziasm, Simona Halep caută gloria și la firul ierbii

„Simo” va debuta, astăzi, în proba de simplu de la Eastbourne, primul turneu înainte de marele bal de la Wimbledon.





Simona Halep (locul 7 mondial) își va începe aventura pe „covorul verde” al competițiilor din Anglia. Pe această suprafață de joc, constănțeanca nu a strălucit decât o singură dată, la începutul drumului în tenisul de mare performanță.

Traseu dificil

Astăzi, la Eastbourne, tenismena noastră va lua startul în această întrecere, direct în turul al doilea. În această fază, Halep o va întâlni pe învingătoarea dintre italianca Camila Georgi (39 WTA) și taiwaneza Su-Wei Hsieh (29 WTA), meci disputat, ieri, după închiderea ediției. Dacă va trece de acest tur, jucătoarea din Constanța ar putea da peste Barbora Strycova (50 WTA) sau peste Qiang Wang (15 WTA). În „sferturi”, s-ar putea duela cu Angelique Kerber (6 WTA), iar în semifinale cu Ashleigh Barty (1 WTA) sau Elina Svitolina (8 WTA). Pe cealaltă jumătate de tablou, tenismenele care au șanse la finală sunt Sloane Stephens (9 WTA), Karolina Pliskova (3 WTA) și Kiki Bertens (4 WTA).

Duminică, Simona a evoluat la Eastbourne, dar în proba de dublu, acolo unde, alături de Raluca Olaru, au trecut în primul tur de campioanele en-titre şi principalele favorite, canadianca Gabriela Dabrowski şi chinezoaica Yifan Xu. „E primul meu turneu pe iarbă şi sunt foarte entuziasmată să văd cum va fi. Am jucat foarte bine în trecut şi sper să o fac din nou. Vremea este foarte bună în acest an”, a declarat Halep, înainte de debutul la Eastbourne, potrivit Digi Sport. Eastbourne este, așadar, competiția de acomodare pe iarbă înainte de debutul la Wimbledon, al treilea turneu major al sezonului, ce se va desfășura în perioada 1-14 iulie, la Londra. Aici, cel mai bun rezultat al româncei, dar și cel mai bun înregistrat pe iarbă, a avut loc în 2014, când a bifat prezența în semifinale, meci pierdut contra canadiencei Eugenie Bouchard, scor 6-7, 2-6.

Niculescu a prins Wimbledon-ul

Wimbledon 2019 este o supriză plăcută pentru Monica Niculescu (142 WTA). Jucătoarea din Slatina a triumfat, duminică, la turneul ITF de la Ilkley (Marea Britanie), iar în urma acestei performanțe organizatorii turneului de la All England Club au anunţat că românca a primit un wild-card. „Sunt pentru prima dată la Ilkley şi am reuşit să câştig, iar asta vine după o perioadă dificilă pentru mine, nu am putut să joc la Roland Garros din cauza accidentărilor. Nu-mi vine să cred, am aflat şi că am primit un wild-card la Wimbledon, deci chiar mai bine!”, a reacționat Niculescu.

SOCANT! IUBITA unui jucator, BATUTA pe stadion! Primele IMAGINI

Pagina 1 din 1