Cum a comentat Simona Halep comparația cu Naomi Osaka: „Eu nu m-am chinuit după ce am devenit numărul unu mondial”

Simona Halep, locul 2 WTA, a reacționat la comparația cu actualul lider mondial, după un demers făcut de jurnaliștii germani de la Eurosport.





Constănțeanca se află în continuare pe locul 2 în ierarhia mondială, cu 5.782 de puncte, în vreme ce tănăra japoneză conduce în clasament cu 5.967 de puncte. Cu toate acestea, Simona i-a contrazis pe jurnaliștii germani, vizavi de comparația cu Osaka.

„Pot spune că nu m-am chinuit după ce am devenit numărul unu în clasamentul mondial şi asta pentru că 2018 a fost un an mai bun decât 2017. Pentru mine a fost o mare fericire, am fost încântată ca am fost capabilă de o asemenea reuşită. Nu mă pot compara cu Osaka, ea are sentimentele ei, total diferite. Eu m-am simţit cu adevărat fericită pe primul loc şi voi fi la fel dacă voi mai ajunge în această poziţie", a declarat Simona Halep, conform sursei citate.

Altfel, românca s-a retras din cadrul turneului de la Stuttgart, fiind accidentată, dar poziția în ierarhia WTA îi este amenințată de Petra Kvitova. Halep va reveni în circuit odată cu startul turneului de la Madrid.

Dragnea si Dancila, o noua CONFRUNTARE! Surpriza! Care e marul discordiei acum

Pagina 1 din 1