Simona Halep dă peste o adversară cu probleme de sănătate: „Criza a fost atât de puternică încât am ajuns la spital”

Poloneza Magda Linette, adversara Simionei Halep, din turul al 2-lea de la Roland Garros, a povestit că are mari probleme din cauza migrenelor.





Simona Halep (locul 3 WTA) va evolua, joi, în turul al 2-lea de la Roland Garros împotriva polonezei Magda Linette (locul 87 WTA). Cele două jucătoare de tenis nu s-au mai confruntat până acum, nici la nivel de senioare, nici la cel al junioarelor. Poloneza a afirmat că are mari probleme, în ultima vreme, din cauza migrenelor.

„De ceva timp am migrene. La Bogota criza a fost atât de puternică încât am ajuns la spital. Nu se știe de ce mi se întâmplă. Uneori am probleme când zbor, atunci mă panichez pentru că în aer, unde nu ai un doctor la îndemână, nu e cel mai plăcut lucru care ți se poate întâmpla. Dar nu pot face nimic, doar să aștept următorul atac. Partea cea mai rea e că poate dura chiar și o zi sau două. Dureri severe de cap și stare de greață, acestea sunt simptomele”, a afirmat Linette.

