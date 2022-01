Simona Halep a dezvăluit tactica prin care a câștigat turneul de la Melbourne: ”Nu mă sperie asta”

După un sezon 2021 în mare măsură ratat, din cauza numeroaselor probleme de sănătate, Simona Halep a început 2022 cu o victorie la turneul Melbourne Summer Set 1, câștigând al 23-lea titlu din carieră.

Simona Halep (30 ani, 20 WTA), a doua favorită, s-a impus după o oră şi 14 minute în fața rusoaicei rusoaica Veronika Kudermetova, câştigând primul să titlu în Australia.

Imediat după meci, Simona Halep a declarat că că se simte bine din punct de vedere fizic şi crede că are capacitatea de a continua seria victoriilor.

„Corpul este grozav, mă simt bine. Am avut cinci meciuri grele, iar corpul meu este bine. Nu mă simt atât de obosită. Fizic sunt în starea potrivită. Încrederea creşte. Mă simt încrezătoare. Simt că am jocul pentru a câştiga meciuri. Nu sunt atât de speriată când îmi pierd serviciul, pentru că îmi pierd adesea serviciul, dar sunt încrezătoare că revin. Nu mă sperie asta. Nici nu credeam că am pierdut serviciul, doar m-am concentrat pe retur. M-am concentrat pe fiecare joc pe care l-am jucat. Am fost foarte pozitivă”, a declarat Simona Halep.

Trofeul cu numărul 23 din carieră, din 41 de finale disputate

Simona Halep a cucerit cele 23 de titluri la simplu astfel: şase în 2013 – Nurnberg, ‘s-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova, Sofia, două în 2014 – Doha, Bucureşti, trei în 2015 – Shenzhen, Dubai, Indian Wells, trei în 2016 – Madrid, Bucureşti, Montreal, unul în 2017 – Madrid, trei în 2018 – Shenzhen, Roland Garros, Montreal, unul în 2019 – Wimbledon, trei în 2020 – Dubai, Praga, Roma.

Halep a avut şi 18 finale pierdute: 2010 – Fes (Maroc), 2011 – Fes, 2012 – Bruxelles, 2014 – Madrid, Roland Garros, Turneul Campioanelor, 2015 – Toronto, Cincinnati, 2017 – Roma, Roland Garros, Cincinnati, Beijing, 2018 – Australian Open, Roma, Cincinnati, 2019 – Doha, Madrid, 2021 – Cluj-Napoca (Transylvania Open).

Acesta a fost ultima repetiţie pentru Simona înaintea participării la Australian Open (17-30 ianuarie), ea renunţând la turneul de la Sydney, care va avea loc săptămâna viitoare.