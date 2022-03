Simona Halep a dat marea lovitură! Salt important pentru româncă: „E un mare plus și un pas înainte”

Simona Halep a început competiția din Indian Wells pe locul 26 WTA. Aceasta a reușit să adune 390 de puncte în clasamentul WTA, cu care ajunge la un total de 2.222. Campioana se află pe locul 19 într-un clasament live, urmând să ocupe aceeași poziție în ierarhia oficială, pe care WTA o va anunță luni.

Simona Halep mai are de adunat 39 de puncte pentru a o depăşi pe Elena Rybakina, ocupanta locului 18, și doar 6 puncte pentru a fi în fața Elinei Svitolina, locul 20.

Dacă ar fi ajuns în finala Indian Wells, Simona Halep s-ar fi bucurat de 260 de puncte suplimentare, cu care ar fi urcat pe locul 14 WTA. O altă jucătoare din România care a reușit o performanță incredibilă este Sorana Cîrstea (31 de ani), locul 27 în clasamentul live, cu 1.865 puncte.

În finalul anului 2021, înainte să plece în Australia pentru Australian Open, Simona Halep declarase că visează să ajungă iar în top 10 WTA în 2022. Sportiva se afla anul trecut pe 20 WTA. După 3 luni, campioana a reușit să se ridice și să ocupe locul 19.

În 2022, Simona Halep a câștigat un turneu, Melbourne Summer Set 1, și a ajuns în semifinale la Dubai și Indian Wells. Cu toate că sportiva a sperat să pună mâna și pe trofeul de la Australian Open, aceasta s-a oprit în faza optimilor de finală.

Halep, eliminată de la Indian Wells

“Mă bucur că din punct de vedere al nivelului de joc am fost aproape. E un mare plus și un pas înainte. Am luat, cu siguranță, foarte multă încredere din acest meci.

Am fost foarte aproape. Este prima săptămână în care am simțit că revin la nivelul pe care vreau neapărat să-l ating din nou. A fost un meci bun pentru mine. Sunt recunoscătoare că pot juca din nou la acest nivel. E încurajator pentru viitor.“, a spus Simona Halep după meciul cu Iga Swiatek.

Simona Halep nu a putut câștiga meciul cu Iga Swiatek. Jucătoarea din Polonia a reușit să ajungă în fața româncei într-un timp foarte scurt. Aceasta și-a revenit rapid, dar finalul a fost 5-4.

Situația nu a arătat mai bine nici în debutul setului secund, când a intervenit o accidentare cauzată de o întindere la coapsa piciorului stâng. Simona Halep nu renunțat și a dat dovadă de curaj, dar nu a fost suficient pentru a schimba punctajul de pe tabel, potrivit gsp.