Simona Halep, luptă acerbă pentru calificarea în finala de la Indian Wells. Lupta contra celei mai în formă jucătoare din circuit

Simona Halep (locul 26 în WTA) va ataca finala turneului de la Indian Wells. În semifinale, românca va evolua, vineri noaptea – ora nu a fost încă stabilită de organizatori – împotriva uneia dintre cele mai în formă jucătoare ale circuitului. Sportiva din Constanța o va înfrunta pe poloneza Iga Swiatek, aflată pe poziția a 4-a în clasament, iar partida va fi transmisă de Digi Sport 1.

Simona Halep joacă vineri noaptea în semifinalele turneului de la Indian Wells

În sferturile de finală, Halep a reușit un meci mare și a spulberat-o pe croata Petra Martici, în două seturi, scor 6-1, 6-1, într-un meci care a durat doar 53 de minute. Nici Martici nu a avut probleme în turul precedent și a trecut de americanca Madison Keys, scor 6-1, 6-0. Începând de săptămâna viitoare, adversara Simonei Halep se va afla pe locul 2 în WTA.

„A fost un meci excelent, simt că am jucat cel mai bun tenis de până acum în acest an și mă simt foarte fericită, fiindcă știam că va fi un meci greu contra ei. În 2018 a fost un meci mult mai lung și mult mai dificil, dar azi m-am simțit excelent. Am fost într-o misiune, m-am concentrat exact la ce am de făcut și am făcut-o destul de bine”, a afirmat Simona Halep după calificarea în semifinalele de la Indian Wells.

Românca a învins-o de două ori pe Iga Swiatek și a pierdut o dată

„Ea (n.r. – Swiatek) joacă cel mai bun tenis din viaţa ei şi este în cel mai bun moment al carierei, aşa că mă aştept la un meci cu adevărat dificil, dar sunt aici, în semifinale, mă mulţumesc cu asta şi voi da tot ce am mai bun în acest meci”, a spus românca despre adversara pe care va trebui să o elimine pentru a se califica în finala competiției.

Simona Halep și Iga Swiatek se vor confrunta pentru a patra oară în circuitul de tenis profesionist. Sportiva noastră are 2-1 în meciurile directe. La Roland Garros fiecare a învins câte o dată, iar Simona are o victorie şi la Australian Open 2021. Simona Halep s-a calificat pentru a patra oară în carieră în semifinale la Indian Wells. Competiție pe care a câștigat-o în 2015.