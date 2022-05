Simona Halep a dat marea lovitură! Abia acum s-a aflat totul. Şi-a depăşit marea rivală

WTA) s-a calificat marți în sferturile de finală de la Madrid Open. Victoria adjudecată în fața americancei Cori Gauff (18 ani, 16 WTA) îi va aduce româncei un cec în valoare de 169.650 de euro, care o ajută să urce în clasamentul all-time al banilor. Bonusurile câștigate de Halep din întrecerile WTA au adus-o pe locul 3 în acest clasament, depășind-o pe celebra Maria Șarapova. Simona Halep (30 de ani, 21) s-a calificat marți în sferturile de finală de laOpen. Victoria adjudecată în fața americancei Cori Gauff (18 ani, 16 WTA) îi va aduce româncei un cec în valoare de 169.650 de euro, care o ajută să urce în clasamentul all-time al banilor. Bonusurile câștigate de Halep din întrecerile WTA au adus-o pe locul 3 în acest, depășind-o pe celebra Maria Șarapova.

În top 10 jucătoare de tenis cu cele mai mari venituri obținute din întrecerile WTA există doar trei sportive care s-au retras din carieră. Dintre cele aflate încă în activitate se numără surorile Williams, care au trecut de 40 de ani și joacă mai mult de plăcere. Urmăritoarele Simonei Halep aflate încă în activitate, Azarenka, Kvitova, Kerber şi Kuzneţova, se află la o diferență destul de mare, așa că șansele să urce mai mult în clasament sunt mici.

Simona Halep are șanse mari să mai urce un loc în clasamentul all-time al banilor, diferența dintre ea și Venus Williams fiind de 3,3 milioane de dolari. Românca are șanse să urce pe locul 2 în acest sezon sau în următoarea stagiune.

Top 5 all-time al banilor:

1. Serena Williams (foto) – 94.518.971

2. Venus Williams – 42.280.540

3. Simona Halep – 38.907.119

4. Maria Şarapova – 38.777.962

5. Caroline Wozniacki – 35.233.415

Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală ale Mastersului de la Madrid

Jucătoarea română de tenis a reușit din nou să se impună în fața americancei Cori Gauff, reușind calificarea în sferturile de finală de la Madrid cu scorul de 6-4, 6-4.Cele două sportive sunt la a treia dispută, însă finalul este mereu același.

Primul set a fost închis în doar 38 de minute de Simona Halep. În setul secund, Gauff a schimbat radical tactica de joc și a început să lovească decisiv, căutând liniile, reușind să conducă cu scorul de 4-1. Au început însă să apară dublele greșeli, iar forehand-ul nu a mai fost la fel de precis. Caracteristic ei, Simona Halep a trecut la jocul de metronom, reușind să adjudece și setul secund cu scorul de 6-4.

„Am simțit că am jucat exact ce trebuia. Ea a fost mai agresivă în setul secund. Dar m-am regrupat, am făcut ce trebuia și am câștigat. Nu a fost deloc ușor. E un an diferit, totul e diferit. Încerc să mă concentrez la fiecare meci și să cred în mine. Am amintiri frumoase aici, dar finala e departe”, a declarat Simona Halep la finalul meciului.

În sferturile de finală de la Madrid, Simona Halep o va întâlni pe tunisianca Ons Jabeur, singura jucătoare de top 10 rămasă în turneu.