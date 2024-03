Sport Simona Halep, susținută de la cel mai înalt nivel din tenis: „Poate reveni în topul mondial”







Chris Evert a susținut-o pe Simona Halep pe toată perioada suspendării din cauza presupului dopaj. iar acum spune că românca are toate șansele să revină în topul WTA.

Simona Halep are susținere de la cel mai înalt nivel din sport. Chirs Evert, cea care a dominat toate clasamentele din tenis ani la rând, a precizat că a crezut în nevinovăția româncei de la început. Dacă va decide să revină în competiții, Halep ar avea toateșansele să ocupe locuri fruntașe în WTA.

Legendara jucătoare de tenis, Chris Evert, spune că Halep are capacitatea dea reveni în topul celor mai bune tenismene.

O cunosc și cred că mă pricep la oameni. Mă bucur foarte mult pentru ea. Simona e o persoană cu etica muncii, extrem de disciplinată și cu principii atunci când vine vorba de antrenamente, de tenis. Nu m-am îndoit nicio secundă de nevinovăția ei. Echipa ei i-a controlat suplimentele, antrenamentele, managementul, publicitatea, etc. A dat dovadă de rezistență și răbdare pe tot parcursul acestui calvar. Este liberă să joace sau să nu joace. Acum, aceasta este alegerea ei și numai a ei. Simona Halep poate reveni în topul tenisului mondial”, a precizat Chris Evert, pentru iAMSPORT.ro.

Victorie la TAS. Documentul care a spuberat toate acuzațiile

TAS i-a redus pedeapsa la 9 luni, dupa audierile care au avut loc in perioada 7-9 februarie. TAS a publicat OFICIAL decizia, care a fost in unanimitate, 3-0. Decizia este definitivăși executorie. Testul de sânge efectuat la un laborator din România, care arăta că a luat o substanță interzisă pentru sportivi, parte dintr-un supliment alimentar, a fost înlăturat de TAS, deoarece nu ar fi fost conform.

„Când mi-au recomandat suplimentul am întrebat dacă sunt curate. Știam că nu am făcut nimic. A fost neglijență din partea echipei mele, ghinion pentru mine. Momentul în care am văzut testul de sânge, scris în limba română, am rămas șocată, dar știam că nu făcusem nimic. Am avut nevoie de două-trei zile să îmi revin”, a menționat Simona Halep, la Antena 3.