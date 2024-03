Simion, interzis în Ucraina. SBU invocă securitatea națională pentru liderul AUR, acuzat de relații cu Kremlinul

George Simion, politicianul AUR nu va putea intra în Ucraina, dat fiind că autoritățile de la Kiev i-au prelungit interdicția. Măsura inițială urma să expire în această lună, dar a fost prelungită de autoritățile de la Kiev.

Politicianul partidului AUR nu va putea călători în Ucraina, dat fiind că interdicția de călătorie pe teritoriul acestei țări i-a fost prelungită. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că măsura va fi menținută, în cazul lui George Simion, în interesul securității naționale.

Deputatul AUR nu are voie să intre sau să călătorească pe teritoriul Ucrainei, fiind acuzat că este în slujba Kremlinului. El a primit o interdicție inițială, de trei ani, care urma să expire în această lună. Autoritățile de la Kiev au decis să prelungească măsura în cazul lui George Simion. Politicianul este considerat un pericol pentru securitatea națională a țării vecine. Noua interdicție va fi menținută pentru o perioadă nelimitată de timp.

Un fost ministru al Apărării din Moldova, Anatol Șalaru, a relatat despre probe video și foto de la întâlnirile lui George Simion cu agenți ai Kremlinului. El a spus că întâlnirile politicianului AUR, cu agenți din Rusia, au fost filmate de serviciile Ucrainene, la Cernăuți. Fostul ministru a precizat că aceste probe sunt în posesia autorităților de la Kiev.

Serviciul de Securitate al Ucrainei nu a comentat în legătură cu probele pe care le-ar deține despre relația lui George Simion cu agenții ruși. Oficialii SBU au precizat, conform sursei citate mai sus, că este vorba despre informații clasificate.

Oficialii Serviciului au refuzat să comenteze dacă aceste probe au fost transmise și serviciilor române de informații, respectiv SRI și SIE.

Politicanul AUR a primit o interdicție și în Republica Moldova. El este acuzat că ar fi fost implicat în acțiuni de destabilizare a statului. Interdicția pentru Moldova expiră, în cazul lui George Simion, în anul 2028. Cu condiția să nu fie prelungită, așa cum s-a întâmplat în Ucraina.

În urmă cu un an, când s-a aflat despre interdicția pentru Ucraina, Simion a declarat că i se trage de la participarea la o serie de comemorări la care a participat. El spunea că nu a știut despre interdicție până în 2022, când a încercat să meargă la un alt eveniment.

„Pe 28 noiembrie (2022 - n. red.), m-am dus la graniță, la Siret, unde câteva luni mai târziu veneau refugiați din Ucraina și unde în continuare este blocată acea vamă de camioane cu cereale care vin din Ucraina și am dat pașaportul, mă duceam la sărbătoarea Unirii Bucovinei cu țara. Am vrut să trec granița și mi-au spus că sunt probleme, chiar dacă aveam pașaport diplomatic și mi-au aplicat interdicție în pașaport. Nu am fost anunțat în prealabil așa că am acționat în instanță. Pentru ce? Pentru lupta mea pentru reîntregirea națională, de asta sunt interzis și acum în Ucraina”, a declarat Simion, la România TV.