Simbolul rezistenței ucrainene: Cum reușește președintele Volodimir Zelenski să-i înfrunte pe ruși

Președintele ucrainean poate fi văzut adresându-se Parlamentului European, poate fi văzut vorbind cu masele de manifestanți încurajați de pe marele ecran din Praga sau Frankfurt și poate fi văzut rostind adrese video – așa cum a făcut săptămâna aceasta – parlamentarilor din Ottawa, Washington și Berlin.

Mesajele către Occident

Iar discursurile sale sunt adaptate perfect pentru publicul țintă. La Londra, el a implementat o versiune modificată a unui citat din Winston Churchill, eroul celui de-al Doilea Război Mondial care este profund venerat în Regatul Unit, spunând: „Vom lupta în păduri, pe câmpuri, pe țărmuri, pe străzi.”

În discursul adresat parlamentarilor din capitala canadiană Ottawa, el l-a rugat pe premierul Justin Trudeau să-și imagineze că țara lui este atacată: „Imaginați-vă că la ora 4 dimineața, fiecare dintre voi începe să audă explozii de bombe. Explozii severe. Vă puteți imagina că o auziți? Voi, copiii voștri auziți toate aceste explozii severe:… bombardarea aeroportului din Ottawa. Vă puteți imagina asta?”

La Washington, el a comparat situația Ucrainei cu trauma SUA după bombardarea Pearl Harbor din cel de-al Doilea Război Mondial și atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Apoi a arătat un videoclip cu bombe care cădeau, cu oameni care fugeau, cu morți și copii răniți. A fost un film atât de emoționant și de tulburător, încât unii dintre membrii Congresului au putut fi văzuți ștergându-și lacrimile din ochi, iar postul CNN și-a cerut scuze după aceea pentru că nu și-a avertizat telespectatorii de imaginile drastice.

Într-un discurs video la Bundestag la Berlin, Zelensky a adoptat un ton mai sever și a certat Germania pentru relațiile sale economice prea confortabile cu regimul de la Moscova. „Am văzut câte legături mai au companiile dumneavoastră cu Rusia”, a spus Zelenski. Guvernul său, a adăugat el, a emis o mulțime de avertismente Germaniei că Moscova ar putea folosi conducta de gaz natural Nord Stream 2 ca armă și pentru a se pregăti de război. „Am auzit ca răspuns că a fost o afacere până la urmă. Dar a fost cimentată pentru un zid nou”.

Apoi s-a adresat direct cancelarului Olaf Scholz: „Cancelarul Scholz! Dărâmați acest zid. Oferiți Germaniei conducerea pe care o meritați”. Și aceasta a fost o referință istorică, de data aceasta la celebrul discurs al președintelui american Ronald Reagan din 1987, când a cerut șefului de atunci al Kremlinului, Mihail Gorbaciov, să dărâme Zidul Berlinului.

Imaginea lui Zelenski

Între timp, în capitala ucraineană Kiev, obstacolele antitanc blochează străzile din Kiev, rachetele se lovesc de clădiri rezidențiale și oamenii se înghesuie în stațiile de metrou pentru a-și găsi adăpost. Zelenski a devenit un erou peste noapte. Acesta este departe de a fi singurul care face față invaziei ruse. Sute de mii de soldați luptă cu invadatorii, inclusiv membri ai Forțelor Teritoriale de Apărare, medici, primii respondenți, bucătari, ajutoare și o armată de voluntari.

Dar Volodimir Zelenski este cel care a devenit fața rezistenței împotriva agresiunii Rusiei. Președintele ucrainean cu statura și purtarea unui luptător tenace a devenit un erou de proporții umane, iar darurile sale includ capacitatea de a proiecta aceste calități în întreaga lume. Căldura și empatia lui par să aibă același efect asupra neozeelandezilor ca și asupra germanilor, grecilor sau brazilienilor. Și Zelenski și-a desfășurat neobosit popularitatea pentru a încerca să genereze cât mai mult sprijin pentru țara sa din întreaga lume, indiferent de forma pe care o ia. Bani, arme, sancțiuni, mercenari, haine, pâine, solidaritate, cântece, dragoste: Toate acestea sunt binevenite și primite cu recunoștință.

Puterea aparițiilor sale derivă dintr-o serie de surse. Într-un flux constant de videoclipuri, lumea războiului și a pericolului real este combinată cu elemente familiare din serialele de televiziune actuale. Când pășește prin holurile reședinței sale oficiale din Kiev cu telefonul mobil pentru a-și dovedi rezistența necruțătoare, emană autenticitatea videoclipurilor de amatori de genul celor văzute în mod constant pe YouTube sau Instagram.

Mesajul lui către Occident este următorul: „Dacă Ucraina va cădea, toată Europa va cădea”. Sau, într-o întorsătură puțin mai pozitivă: „Dacă vom câștiga și sunt sigur că vom câștiga, aceasta va fi o victorie pentru întreaga lume democratică”. El este chipul acestor vremuri, poate nu tocmai Che Guevara, dar și el va deveni o icoană: Luptătorul pentru libertate.

Războiul abia începuse înainte ca transformarea lui Volodimir Zelenski într-un simbol al rezistenței naționale să aibă loc chiar sub ochii lor. În dimineața zilei de 24 februarie, Zelenski și-a anunțat poporul într-un videoclip că președintele rus Vladmir Putin și-a trimis trupele în Ucraina. Zelenski încă purta un costum și o cămașă albă pentru anunțul respectiv. În aceeași după-amiază, a apărut într-un tricou verde măsliniu. Mai mult decât orice, el a arătat că se afla la Kiev, la biroul lui. Putin plănuise un blitzkrieg, așteptându-se să cadă rapid Kievul. De aceea, președintele rus și-a staționat trupele în Belarus înainte de atac, granița fiind situată la doar 150 de kilometri de Kiev.

Simbolul rezistenței

În a doua zi de război, Zelenski s-a filmat împreună cu șeful statului major Andriy Yermak, prim-ministrul Denys Shmyhal, liderul partidului de guvernare Davyd Arakhamia și consilierul său Mykhailo Podolyak. Videoclipul a fost realizat după lăsarea întunericului, iar biroul lui de pe strada Bankova este vizibil în fundal. „Soldații noștri sunt aici”, spune Zelenski. „Cetățenii noștri şi societatea noastră sunt aici. Suntem cu toţii aici. Ne apărăm independența”. Pare bine dispus în clip.

Cel mai vizibil rol din echipa lui Zelenski i-a fost însă rezervat lui Mykhailo Podolyak. Consilierul președintelui a locuit mulți ani în Belarus, lucrând acolo ca jurnalist pentru un ziar de opoziție. La fel ca parlamentarul Arakhamia, el face parte din echipa de negocieri care conduce discuții directe cu reprezentanții Rusiei. Pokolyak informează în mod regulat publicul ucrainean prin Twitter despre starea discuțiilor. Podolyak a fost cel care a oferit recent câteva informații despre activitățile de zi cu zi ale lui Zelenski: președintele, a scris el, doarme doar între trei și patru ore și este în contact cu personalul său non-stop.

După cum a devenit evident, președintele este capabil să mențină o privire de ansamblu asupra situației și să continue să delege sarcini chiar și într-o situație extrem de haotică. „El acționează sistematic și rapid”, a declarat Mykhailo Fedorov, ministrul ucrainean al transformării digitale. „Nu acceptă un nu ca răspuns, este accesibil în permanență și este online 24 de ore pe zi.” Zelenski, spune Fedorov, nu este un micromanager, ci conduce întâlniri ale cabinetului și ale echipelor mai mici pentru a face schimb de idei și a discuta ce pași trebuie urmați.

Avem sentimentul că acest om, care a jucat multe roluri diferite în viață – și care a părut uneori inconfortabil în rolul său de președinte – și-a găsit acum rolul definitoriu al vieții sale. „I s-a oferit oportunitatea de a fi în sfârșit el însuși – o ființă umană, nu un politician”, spune Igor Novikov, un fost consilier al lui Zelenski.

Zelenski a devenit figura simbolică a rezistenței ucrainene, spune Volodimir Fessenko, politolog. „Așa cum Che Guevara a devenit simbolul rezistenței de stânga, Zelenski a devenit ceva asemănător pentru Ucraina”. Potrivit unui sondaj din 1 martie, 93% dintre ucraineni aprobă munca pe care o face. Acuzațiile de altădată au fost uitate: că Zelenski a încălcat principiile statului de drept atunci când a aplicat sancțiuni împotriva oligarhilor și a posturilor de televiziune deranjante sau că a respins de mult avertismentele americane cu privire la o invazie rusă iminentă.

Cum se va încheia războiul

Zelensky nu era un susținător al aderării ucrainene la NATO când a intrat în politică. Dar sub predecesorul său Poroșenko, obiectivele aderării la NATO și integrării în Occident au fost consacrate în constituția națiunii. „Am auzit de ani de zile că ușile erau deschise, dar am auzit și că nu ne putem alătura”, a spus el recent.

Acesta este același motiv pentru care el cere acum ca NATO să implementeze o zonă de excludere a zborului deasupra țării sale, știind foarte bine că dorința lui nu va fi îndeplinită. Împingerea lui pentru aderarea la Uniunea Europeană este legată și de dezamăgirea sa față de NATO. Este clar că pacea cu Rusia va fi posibilă doar dacă Ucraina renunță la ambițiile sale NATO. Ceea ce face cu atât mai important pentru Zelenski ca integrarea occidentală ancorată constituțional să fie împinsă înainte într-o formă diferită.

Reacția Ucrainei la acest război de agresiune a infirmat, în mod clar, afirmațiile lui Putin conform cărora rușii și ucrainenii sunt un singur popor. Dar societățile sunt atât de strâns legate încât Zelenski să poată vorbi direct cu cetățenii țării vecine. Chiar și în noaptea dinaintea zilei de 24 februarie, deoarece indicii că Rusia era pe cale să invadeze deveneau imposibil de ignorat, președintele ucrainean a apelat la ruși pentru a le declanșa conștiința.

În tonul său simplu, serios, este o capodopera a discursului politic. El distruge unul câte unul argumentele lui Putin pentru invadarea Ucrainei, căutând să ajungă la ruși, dar refuzând să recurgă la lingușire sau servilism. „Dacă atacați, atunci ne veți vedea fețele, nu spatele”, a avertizat el. „Rușii vor război? Aș dori să știu răspunsul. Dar răspunsul depinde doar de voi, cetățeni ai Federației Ruse.”

Și asta face parte din rezistența la acest atac: o nouă încredere în sine, un nou ton în relațiile cu vecinul Ucrainei. Cuvintele lui Zelenski sunt fără ură. Dar ele arată încălcarea enormă pe care o văd ucrainenii în invazia lui Putin – la fel ca înstrăinarea care s-a dezvoltat între societățile ruse și ucrainene.

Rămâne neclar cum se va încheia războiul dintre Rusia și Ucraina. Este puțin probabil ca Putin să-și suspende atacul înainte de a obține rezultate tangibile. Și în ciuda victoriilor impresionante obținute de apărătorii Ucrainei, este clar că armata rusă are mult mai multe resurse. Dacă Putin nu are puterea de a cuceri Ucraina, nu există nicio îndoială că are suficientă forță pentru a distruge și a anihila orașele Ucrainei, potrivit Der Spiegel.