Silvana v-a exclus de pe grup! Cum am fost dat afară de pe grupul de mămici

Pentru azi îmi schimb prioritățile în alegerea temelor.

Una dintre aventurile moderne este supraviețuirea în grupurile de Wapp. Dacă nu știi regulile fiecărei mici comunități ești condamnat la damnarea zilelor noastre, blocarea sau mesajul fără drept de recurs ”admin v-a exclus din grupul…”

Eu de două ori am văzut mesajul ăsta și, mărturisesc, experiența m-a marcat. Amândouă erau grupuri de părinți din clasele fetelor mele.

Când cea mare a intrat la clasa 0, Silvana, nevastă-mea, m-a băgat în grupul de mămici, pentru că, dacă e să contabilizezi grupurile de Wapp, constați că majoritatea copiilor au mai mult mame, ele sunt părintele 1 în online. Noi, tații, se pare că avem, vorba lui Caragiale, naturelul mai simțitor și suntem cruțați de la a intra într-o arenă din care nu avem mari șanse să ieșim nevătămați.

Din cele două grupuri de părinți m-a scos admin-ul, care era chiar nevastă-mea. Din primul pentru că am comentat privind ținuta copiilor, din al doilea, pentru că nu am comentat ținuta, cel puțin așa am interpretat eu. Sunt convins că ambele au fost decizii absolut obiective, luate spre binele copiilor și al umanității, în general.

Un eveniment legat de aceste grupuri mi-a rămas în minte și încă mă face să zâmbesc, deși au trecut ceva ani de la consumarea lui. E unul dintre momentele alea, destul de dese, din viața unui tată de fete în care privirea i se îngustează și mâna îi fuge spre tastatură cum fugea odinioară spre prăseaua revolverului.

Era tot prima zi de școală, dar eu învățasem deja că regula de bază a supraviețuirii pe un grup de mămici e să tratezi fiecare lucru ca pe ceva vital. Nu există probleme mici pe grupurile de părinți!

Alegem bluza de purtat la școală, ne dăm cu părerea, ne lamentăm, ne sugerăm magazine, pozăm șifonierul. Alegem ce punem la pachetul pentru recreația mare, imediat ecranul telefonului se umple de rețete, de sfaturi pentru o alimentație sănătoasă sau de locuri de unde poți lua cele mai naturale produse.

Știind asta nu am reacționat când prima mamă de pe grup a scris:

Mama 1: Mâine e cald.

Mama 2: Nu îi mai dau cămășuță.

Mama 8: Tricou, e vară.

Emoticoanele nu știu să le tastez, dar puteți ilustra dumneavoastră cu inimioare, buchețele de flori și mânuțe care imploră pronia cerească.

Mama 5: Cu guleraș sau simplu?

Mama 16: Eu am numai colorate. Trebuie alb?

Nu am înțeles de ce dacă doamna respectivă avea numai tricouri colorate copilul nu putea purta ceva alb, dar nu am intervenit.

Mama 8: Alb, simplu.

Mama 2: Colorate, sunt mici, haine vesele.

Unul din grup: Am găsit funie.

Mama 5: Fără guleraș.

Mie îmi rămăsese gândul la ăla cu funia. Ce-o vrea? Părea un psihopat rătăcit în lumea noastră multicoloră și pufoasă.

Mama 2: Colorat, fără guleraș, cât mai e vară.

Mâna mi-a fugit spre tastatură, simțeam că e momentul să iau urma celui cu funia.

(Alecu scrie…)

Unul de pe grup: Iau 10 metri? Să ajungă pentru toți.

Mama 8: Era mai frumos să fie toți cu alb.

Unul de pe grup: Am luat de aia de alpinism. E mai rezistentă.

(Alecu scrie…)

Mama 1: Să nu fie clasa ca o sorcovă.

(Unul de pe grup scrie…)

Deja tipul cu funia mă intriga, zeci de ani de scris despre toate nenorocirile te transformă. Vedeam numai copii legați cu cordelină de alpinist și pe mine cum îi aplic o corecție, tradițională, ca la noi, în Obor.

Mama 2: Nici măcar roz?

Unul de pe grup: Am luat verde. Nu avea roșie.

Mama 8: Roz merge

Unul de pe grup: E rezistentă, pot să tragă de ea cât vor, nu au cum să scape.

Mama 16: Domnu Popescu, vedeți pe celălalt grup!

Atunci am văzut că mai eram pe un grup. Acolo era agitație mare că dispăruse un oarecare domn Popescu.

Am înțeles că pe el trebuie să îl caut și eu, dacă vreau să dezleg misterul cordelinei.

De pe celălalt grup:Mama 3: Și merg așa, unul după altul?

Mama 8: Da, toți în alb și în șir Indian.

Părea că aici disputa tricou colorat versus alb fusese tranșată!

Mama 16: E bine că nu au cum să se piardă sau să iasă din rând.

Mama 5: E bună ideea cu cordelina.

Alecu: Intervin și eu, ce cordelină? Unde e domnu Popescu să ne explice!

(Silvana/admin v-a exclus din grup)