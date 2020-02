Cea de-a doua soție, Alexandra King, un fotomodel american de succes în anii 1980, l-a făcut pe Ilie Năstase tată de băiat. Pentru că ea nu a putut avea un copil pe cale naturală, l-a convins pe Ilie să înfieze.

Astfel, au urmat procedurile americane de adopţie şi pe 1 iulie 1987 s-a născut Nicholas, cel care avea să ajungă în familia lor și să le spună “mama” și “tată”. Mama lui biologică avea doar 13 ani când l-a adus pe lume. Copila din San Antonio rămăsese însărcinată cu un coleg de şcoală.

Nicholas a fost luat de Ilie Năstase şi Alexandra King a doua zi după naştere, iar în contractul de adopţie nu a fost trecută clauza conform căreia noii părinţi trebuie să păstreze legătura cu cei naturali, astfel că urma acestora s-a pierdut în timp. Dezvăluirea îi aparţine chiar lui Ilie Năstase, în cartea sa autobiografică, scrisă de americanca Debbie Beckerman, în 2006.

Ce spune Nicholas Năstase despre celebrul lui tată

„Va pot spune ca am un tata de milioane. Ne intelegem excelent si – chiar daca nu ne vedem in fiecare zi – comunicam tot timpul. Este foarte haios, mereu pus pe glume. Este imposibil sa stai suparat in preajma lui”, a declarat Nicholas pentru presa română, în 2014

