Summit-ul de la Sibiu a trecut. Promisa unitate europeană se va sfârşi odată cu târguiala pentru funcţiile-cheie

Unitate doar până la alegeri. Cu două săptămâni înaintea euroalegerilor, declaraţia de la finalul summitului de la Sibiu nu este spectaculoasă.





Nu este clar dacă formularea specială a declarației de bază după summitul UE de la Sibiu nu este un act subtil de autoironie, comentează pentru Deutsche Wekke Barbara Wesel. Promisiunea de a rămâne "împreună la bine și la rău" este și la căsătorii adesea una îndoielnică. Iar într-o căsătorie sunt doar doi parteneri, nu 27. Țările europene au arătat deja în trecut că între ele pot izbucni dispute familiale aprige. Caz în care aceste jurăminte de prietenie nu prea folosesc, pentru că este vorba în final doar de putere și interese. Iar următoarea mare dispută este deja preprogramată.

Treaba cu candidaţii de frunte este proastă

Liderii unor țări mai mici nu-și ascund dezaprobarea față de metoda de alegere a viitorului șef al Comisiei Europene. Și președintele Franței face parte din acest grup de rezistență. Contraargumentul său este că doar listele transnaționale cu candidați pentru Parlamentul European ar conferi o anumită legitimitate, pe care câștigătorul alegerilor ar putea-o invoca pentru a primi funcția de președinte al Comisiei de la Bruxelles, cel mai important post din structura comunitară.

De exemplu, de ce s-ar simți un conservator grec reprezentat în fruntea Comisiei de un Manfred Weber, după ce nu are niciun fel de influență în alegerea lui în grupul parlamentar popular din legislativul comunitar și care nici nu îl cunoaște măcar pe german? Și de ce ar fi Weber mai bun decât conservatorul francez Michel Barnier, pregătit ca un fel de candidat de compromis la șefia CE?

Weber luptă disperat împotriva acestor tentative de erodare a candidaturii sale la președinția Comisiei. Între timp, s-a format impresia că bavarezul exagerează chiar în eforturile sale. Cine bate toba prea mult, are șanse mari să piardă disputa în care este vorba de fapt de puterea țărilor membre de a-și alege un președinte al CE pe gustul lor.

Și, în plus: candidatul Weber are simultan mai multe slăbiciuni serioase. Prima: nu este femeie. A doua: îi lipsește experiența în guvernare. A treia: vine din cea mai mare țară europeană, acuzată oricum cu orice ocazie că ar domina Uniunea. Până și eticheta pe care și-o pune singur, de "constructor de punți", este o slăbiciune. Mulți îi reproșează că ani la rând nu a rupt punțile cu premierul ungar Viktor Orban, care s-a transformat în dictator sub privirile lumii întregi. 'Delimitare clară' ar fi fost probabil o exprimare mai de succes.

O campanie electorală fără precedent de slabă

