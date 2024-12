Opinii Și iată că Rusia pentru moment a câștigat







Haos. Aceasta este descrierea cea mai potrivită pentru realitatea României de astăzi, la sfârșitul zile de 19 decembrie 2024. Ceea ce este esențial acum este faptul că în jurul nostru asistăm la o bătălie fără precedent pentru nimeni nu știe care motiv. Diverși așa-ziși lideri politici aruncă cu vorbe cât se poate de jignitoare către cei pe care teoretic șii doresc parteneri pentru salvarea interesului democratic și european al țării.

Sunt politicieni în România care cu siguranță nu au înțeles nimic din dușul rece al celui mai recent episod electoral. Orgoliile și vechile metehne exced gravelor pericole care se află în fața României astăzi. Cei mai mulți dintre oamenii aceștia este clar că nu știu pe ce lume trăiesc și că pentru ei nu contează decât interesele personale sau de grup.

Și ce facem cu România? Ce facem cu viitorul acestui popor? Sunt acești oameni îndreptățiți să expună pericolului generații întregi, pe copii și nepoții noștri?

Oamenii aceștia se pare că nu înțeleg (cu unele excepții și iertați-mi discursul PRO DOMO, printre ei și președintele PNL) că astăzi una singură este soluția pentru un viitor democratic, constituțional și pro-european al României – un guvern cu largă susținere anti-izolaționistă în Parlamentul.

Dezinformările, manipulările sau pur si simplu minciunile pe care unii sau alții dintre competitori le aduc în spațiul public, nu fac decât să agraveze pericolele cu care România se confruntă. De pildă episodul am fost invitați/ nu am fost invitați în jocul dintre USR și celelalte partide ale presupusei coaliții sau am cerut/ nu am cerut adoptarea bugetului de stat în 72 de ore, toate exprimă bătălia ridicolă, de mici orgolii la care asistăm.

Mii mi se pare că astăzi (așa cum de fapt a spus și electoratul la urne) România nu are clasa politică pe care o merită. Într-o lume atât de complicată, cu provocări atât de originale, gradul de cultură politică și de exercițiu al autorității ar trebui să fie altul. Nu este deloc potrivită reacția la care asistăm în fața unui atac hibrid, probabil al Federației Ruse. De aici haosul, de aici începutul posibil al unei destabilizări majore a României, de aici pericolele la care suntem expuși. Este momentul ca această clasă politică, ca și toate partide politice să înțeleagă ceva din provocarea electoratului. Suntem în ceasul al doisprezecelea și sper ca reacția decidenților din România să fie una consistentă și adaptată contextului.