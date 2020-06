Ilie Dumitrescu consideră că Becali ar fi putut face un efort pentru a-i plăti salariul întreg lui Planic. Sârbul câștigă 15.000 de euro pe lună și, din informațiile Digi Sport, mai are de încasat banii pe două luni.

Finanțatorul susține că Planic și-a luat banii, dar nu salariul întreg, ci partea care-i revenea fiind în șomaj tehnic. Fundașul sârb contestă acest lucru și a decis să rezilieze unilateral contractul cu FCSB.

Dialogul dintre Ilie Dumitrescu și Gigi Becali

Ilie Dumitrescu: Cu Planic ce s-a întâmplat, Gigi?

Gigi Becali: Planic, el a vrut. A zis că vrea să rămână liber, iar eu am zis atunci: Păi, bine, mă, să rămână și Man, și Coman, și Tănase… să rămână toți liberi

Ilie Dumitrescu: E adevărat că nu i s-au plătit salariile pe trei luni?

Gigi Becali: Nu, pe două luni, i-am dat banii pe două luni. Pe 15 zile nu le-am dat banii. Nu a luat banii de la stat, i-a dat statul banii. Era pușcărie dacă nu-i dădeam. Bine, el contestă procedura asta, dar FIFA spune de procedurile naționale. Ok, plecai, dar nu lăsa echipa în situația asta. Plecai când se termina. Și atunci m-a ambiționat și pe mine și am zis să vedem care pe care.

Ilie Dumitrescu: Dar el mai are contract până la sfârșitul lui iunie?

Gigi Becali: Nu, el mai are încă un an. A semnat pe 3 ani, plus un an, conform legilor românești.

Ilie Dumitrescu: Aaa… el a depus pentru că nu i-ați achitat salariile.

Gigi Becali: Da. Planic, nu am nicio treabă eu. 10 milioane e clauza lui, cine semnează cu el, e solidar cu el. Răspunde.

Ilie Dumitrescu: A avut un tratament diferit față de alți jucători, nu ți se pare?

Gigi Becali: La ce te referi?

Ilie Dumitrescu: Adică, unii au fost în șomaj tehnic și alții nu.

Gigi Becali: Păi și care e problema că a fost în șomaj tehnic. Pe luna mai a luat salariul întreg, ăștialalți nu au luat deloc.

Ilie Dumitrescu: Păi era un jucător important pentru echipă. Ca dovadă, ai văzut ce s-a întâmplat acolo în apărare. Pentru mine este unul dintre cei mai buni fundași din România, din tot campionatul, Planic.

Gigi Becali: Așa este.

Ilie Dumitrescu: Puteai să faci un efort și să o închizi cu el normal. N-am înțeles, câteodată îți pui niște ambiții, nu te înțeleg, ai niște ambiții cu anumiți jucători și…

Gigi Becali: Nu am ambiții, nu e vorba de ambiții aici.

Ilie Dumitrescu: Ăsta era un jucător de bază, un jucător titular. Adică, nu era unu așa…

Gigi Becali: Băi, Ilie, aici nu e vorba de ambiții. Aici e vorba că ai un contract pe care trebuie să-l respecți.

Latifundiarul din Pipera susține că înțelegerea lui Planic cu FCSB expiră în 2021, existând și un contract înregistrat în acest sens. Astfel, dacă fundașul va decide să se transfere la o altă echipă în această vară, finanțatorul vicecampioanei vrea să primească suma de 10 milioane de euro, atât cât ar fi clauza de reziliere din înțelegerea lui Planic.

Fundașul Bogdan Planic are 28 de ani și o cotă de piața conform transfermarkt.com. de 1.8 milioane de euro.