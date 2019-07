Candidatul pentru alegerile prezidenţiale al Partidului Ader la Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie (ADER) s-a lansat oficial la Teatrul Naţional.

Potrivit anunțului lui Neculai Onţanu (preşedintele formaţiunii) Andrei Stoican va fi cel care va candida în cursa pentru Cotroceni din partea formaţiunii ADER.

„Ne dorim un preşedinte al românilor care să aibă o puternică susţinere naţională. Suntem mulţi. Partidul ADER vă propune un candidat pentru alegerile prezidenţiale. Un om care la Revoluţie avea 12 ani, un om matur astăzi şi puternic, un om care va face aşteptatul schimb de generaţii, dar şi de mentalităţi”, a declarat Neculai Onţanu la lansarea candidaturii lui Andrei Stoican.

Stoican a făcut o aluzie la discursul lui Dan Barna de la Congresul USR, legat de celebrul serial „Game of Thrones”.

„Am văzut multe şi am trăit multe. Am făcut greşeli, şi le-am făcut pe toate, dar am învăţat din ele. Nu m-am gândit nici o clipă să plec aiurea, nici atunci când mi-a fost bine, nici când mi-a fost rău. M-am născut aici, aici vreau să trăiesc, aici vreau să trăiască fiii şi nepoţii, şi nepoţii nepoţilor mei. Nu mă duc la Cotroceni să mă odihnesc şi să mă simt confortabil sau să îmi iau un concediu de cinci ani. Nu mă duc la Cotroceni să mă uit la filme, la “Game of Thrones” şi la “Matrix”, nici să mă îndop cu pastille albastre. Nu mă duc la Cotroceni să mă îmbogăţesc din salariul de preşedinte. Nu mă duc la Cotroceni pentru că mi s-a dat ordin să mă duc”, a declarat Andrei Stoican.

El se caracterizează ca fiind un om căruia nu îi plac scandalurile politice, un om pragmatic, un antreprenor care cunoaşte bine mecanismele instituţionale. De asemenea, Andrei Stoican se vede un om care a privit monstrul birocraţiei în ochi şi, în egală măsură, un om care cunoaşte din proprie experienţă problemele cetăţeanului.

Veronica Ariton (25 de ani), o activistă în mai multe organizaţii civice din străinătate cu studii la Londra, este propunerea ADER pentru poziția de premier, care va face tandem cu Andrei Stoican.

