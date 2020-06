Numele ales de Cristian Căpușan pentru terasa sa din Urca parcă a fost predestinat, ca în opera lui Slavici, să-i poarte ghinion. Tânărul afacerist care și-a numit terasa „Stejarii” a fost arestat preventiv, în mod ironic, pentru o perioadă de 30 de zile, după ce a fost acuzat pentru săvârșirea infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori, scrie Gazetadecluj.

„În temeiul art. 226 alin. 1 şi 2, raportat la art. 223 alin. 2 din Codul de procedură penală admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda şi în consecinţă: Dispune arestarea preventivă a inculpatului C C I , pentru săvârşirea infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori, prev. de art. 107 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008, cu aplic. art. 41 alin. (1) şi art. 43 alin. (5) C.pen., şi furt de arbori, prev. de art. 109 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008, cu aplic. art. 41 alin. (1) şi art. 43 alin. (5) C.pen. pentru o perioadă de 30 de zile, de la data de 05.06.2020 până la data de 04.07.2020 inclusiv.

În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 05.06.2020, ora 15.38”, se precizează în încheierea finală a camerei de consiliu nr 75/2020, a Judecătoriei Turda.

Înainte de asta, Cristian Căpușan și un alt om de afaceri din Câmpia Turzii, Cristian Prunean, au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore.

„La data de 4 iunie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Câmpia Turzii au reţinut pentru 24 de ore trei bărbați, de 34, 44 și 46 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori, fapte prevăzute și pedepsite de Codul penal.

În fapt, bărbatul de 44 de ani, din comuna Viișoara, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori este bănuit că, la data de 6 aprilie a.c., în jurul orei 19.00, ar fi tăiat fără drept un număr de 3 arbori de esență – stejar, dintr-o zonă împădurită, situată în comuna Luna, județul Cluj, pe care i-ar fi sustras împreună cu ceilalți doi bărbați.

Bărbații de 34 și 46 de ani, din comuna Luna, respectiv Câmpia Turzii sunt cercetați pentru comiterea infracțiunii de furt de arbori. Polițiștii au efectuat percheziții la imobile ale celor trei, ocazie cu care au fost ridicate mai multe bunuri, respectiv 2 autoturisme, 1 platformă auto, un motofierăstrău și suma aproximativă de 4739 de lei și 400 de euro.

În cauză a fost creat un prejudiciu în valoare de peste 11.000 de lei”, a transmis IPJ Cluj, în cursul zilei de sâmbătă.