Sheffield United a avut un debut dificil în meciul său împotriva lui Arsenal, disputat luni, în etapa a 27-a a Premier League.

În doar 25 de minute, Arsenal a reușit să conducă cu 4-0 meciul cu Sheffield United în urma golurilor marcate de Martin Odegaard (5'), Jayden Bogle (13' - penalty), Gabriel Martinelli (15') și Kai Havertz (25').

Înainte de pauză, Declan Rice a mai înscris un gol, aducând scorul la 5-0. Partida s-a încheiat cu 6-0.

Urmărind prestația dezamăgitoare a echipei, un număr de fani ai lui Sheffield United prezenți la Bramall Lane au decis să părăsească stadionul imediat după ce Arsenal a marcat al treilea gol, în minutul 17 din meciul jucat în etapa a 27-a a Premier League.

Tot în acel minut, Chris Wilder, antrenorul echipei Sheffield, a făcut o modificare. Mijlocașul Oliver Norwood a fost înlocuit de Ben Osborn.

„Este cel mai dezechilibrat meci de fotbal pe care l-am văzut vreodată”, a scris Jason Burt, jurnalist la The Telegraph, pe Twitter.

Pe poziția de portar la Sheffield United se află croatul Ivo Grbic, care a ajuns în această iarnă la echipă, venind de la Atletico Madrid, după transferul lui Horațiu Moldovan.

