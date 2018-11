SFIDARE de CENTENAR. Au ARBORAT drapelul ROMÂNIEI în DOLIU

Conducerea Primăriei Băţani va fi sancţionată de către Prefectura Covasna pentru arborarea însemnelor de doliu pe drapelul naţional, a declarat marţi, prefectul judeţului, Sebastian Cucu.





„La Băţani a fost arborat, zilele trecute, drapelul naţional al României cu o panglică neagră. Din surse neoficiale, am înţeles că a decedat o colegă din Primărie, doresc să transmit condoleanţe pe această cale, dar nu se face aşa ceva (...) Domnul primar o să fie sancţionat contravenţional pentru această faptă, pentru că nu putem permite arborarea drapelului naţional în aceste condiţii (...) Ştiu că este o cutumă, am avut discuţia asta de nenumărate ori şi la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe, se poate pune acel drapel negru, pentru că, într-adevăr, ştiu că există o tradiţie, dar nu aşa. Se poate pune în alt loc, dar nu lângă drapelul naţional. Aşa cum prevede legea, la intrarea în primărie trebuie să existe două drapele ale României, care încadrează o stemă, nu acolo punem drapelul de doliu, îl punem în altă parte dacă vrem să cinstim memoria cuiva trecut în nefiinţă (...) Deci, am înţeles că există această cutumă cu drapelul negru, dar de unde până unde punem panglici negre la drapelul naţional? Asta sub nicio formă nu există”, a precizat Sebastian Cucu.

El a mai spus că primarul va fi amendat pentru "arborarea necorespunzătoare a drapelului României" şi chiar se gândeşte să trimită o circulară primarilor din judeţ prin care să le reamintească prevederile legii.

„Eu am încredere în responsabilitatea şi în înţelepciunea domnilor primari. Nu mă doare mâna să fac o circulară către toţi domnii primari şi să le spun 'aşa nu' şi poate chiar am să fac acest lucru. Sper ca acesta să fie un caz izolat” , a afirmat prefectul.

Primarul comunei Băţani, Simon Andras, a declarat că nu a avut intenţia să aducă ofense drapelului naţional şi regretă că gestul a fost interpretat în acest fel.

„S-a făcut din ţânţar armăsar. Îmi pare rău că s-a întâmplat aşa. Răposata lucra de 30 de ani la primărie, era contabilă şefă la noi, deci era funcţionar public al statului român. E o cutumă de când lumea să se pună drapel negru când moare cineva (...) Totdeauna aşa s-a pus, la drapel. Şi nu eu am pus, că a pus femeia de serviciu (...) Când am venit de la cimitir am fost sesizat de trimisul prefectului că nu e bine (...) Nu a fost nicio rea intenţie, departe de noi gândul ăsta. Eu nu sunt un marginalist, sunt un cetăţean fidel şi îmi pare rău dacă s-a interpretat aşa, nu asta a fost intenţia”, a menţionat primarul comunei Băţani, potrivit Agerpres.

