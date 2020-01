Raluca Podea nu a putut trece peste această trădare, iar de aici până la un scandal de zile mari nu a mai fost decât un pas.

„Am avut un an destul de greu, foarte dificil pentru mine. Am avut o relație, am fost foarte dezamăgită, s-a terminat brusc. El (n. red. – Florin Pastramă) a decis să meargă la un show de televiziune, acolo s-a îndrăgostit, eu așteptându-l acasă. (…). Cred că asta mi-a fost sortit și prefer să rămân singură”, povestea Raluca Podea la un moment dat.

Și de parcă asta nu ar fi fost suficient, Raluca Podea a dat nas în nas cu Brigitte și Florin Pastramă la emisiunea Master Chef, show în care Raluca a fost concurentă. La una dintre probe, blondina a fost nevoită se îi gătească celui care a trădat-o.

Cu toate că frumoasa blondă a suferit enorm, se pare că a decis să treacă peste dezamăgire și și-a gîsit iubirea în brațele unui alt bărbat, potrivit Cancan. În prezent, aceasta se iubește cu nepotul unui milionar arab, care gestionează mai multe afaceri în România, scrie Cancan.

Omar Melhem, noul iubit al Ralucăi Podea este fostul al faimosului club „Why Not” și are mai multe afaceri în România.

Cei doi îndrăgostiți frecventează cele mai exclusiviste localuri din Capitală, dând impresia că se înțeleg de minune și petrec clipe memorabile împreună.

După despărțirea de Florin Pastramă, Raluca a fost devastată.

„Totul e terminat! Mi-e silă de Florin. Nici nu mai vreau să aud de el. Consider că nu meritam așa ceva. Am momente când îmi vine să fac urgie. Până și copilul meu mi-a reproșat de ce a trebuit să apară în viața noastră un astfel de bărbat care ne-a pus pe toți într-o situație dificilă. Aștept să revină acasă, să clarificăm unele lucruri și atât. Nu mai avem nimic. Relația noastră s-a terminat”, a mărturisit atunci Raluca.

Rămâne de văzut dacă relația dintre frumoasa blondă și omul de afaceri va fi una de lungă durată.

