Pentru a-și recupera prejudiciile, șoferii ghinioniști au depus, de-a lungul acestui an, aproximativ 600 de reclamații, prin care au sesizat următoarele probleme: lucrări de reparare executate necorespunzător (după scoaterea mașinilor din service, defectele persistau); prelungirea termenului de reparare fără informarea șoferului (pentru lucrări suplimentare, ca urmare a constatărilor ulterioare din service); operațiuni de vopsire neconforme (vicii ascunse, pete de vopsea, decolorare tablă); lucrări făcute fără autorizare RAR sau neîntocmirea documentelor (avize, comenzi); costul nejustificat al reparațiilor sau devize mai mari față de cele aprobate de asigurator; nerespectarea termenelor în urma unor diagnoze greșite sau întârziate făcute de service-uri; apariția defecțiunilor în timpul garanțiilor acordate pentru lucrările de service; montarea contra cost a unor piese, deși clienții le achiziționaseră personal pentru înlocuire; reparații executate fără înlocuirea pieselor vechi, așa cum era precizat în facturi, potrivit răspunsului transmis de ANPC, la solicitarea EVZ.

„E mult de muncă! Îl angajez și îl calific eu!”

Vizavi de poligonul auto Ilioara se află o incintă plină de service-uri auto. Întrebați dacă angajează un tânăr priceput la mecanică, după ce a învățat singur, „la bordură” cum se mai spune, dar care nu a urmat un curs de formare profesională, patronii nu ezită, arătându-se binevoitori. „E mult de muncă! Adu-l încoace, să vedem ce știe, îl pun să lucreze cu un mecanic mai bătrân, care are experiență. Dacă se pricepe, îl angajez și îl trimit eu la școală, să se califice”, a spus unul dintre aceștia. Altul susține că vine iarna și că nu are nevoie acum de oameni: ”De la primăvară nu e problemă. Îl angajez și îl calific eu!”. Cel de-al treilea patron întrebat refuză „oferta”, adăugând că la el în service se repară doar cutii de transmisie și că pentru asta are nevoie de oameni cu experiență, moment în care un client intervine: „Altfel, pățești ca mine. Acum doi ani, când m-am dus cu mașina la reparat, mecanicul mi-a spus că trebuie să schimb injectoarele. Mi-a căzut cerul în cap când mi-a zis cât costă. Apoi, m-am dus la alt service, iar cei de acolo mi-au zis că s-a stricat o bujie și că d-aia merge motorul doar în trei pistoane. Deci, eu aveam nevoie doar de o bujie, iar primul service voia să-mi schimbe injectoarele! Adică în loc de aproximativ 200 de lei ar fi trebuit să plătesc vreo 2000 de lei.”

„Angajăm și necalificat, dacă știe să schimbe plăcuțe de frână”

Pe internet se schimbă însă povestea. La o simplă căutare pe Google, tastând sintagmele „angajez mecanic auto”, „loc de muncă mecanic auto”, sunt afișate sute de anunțuri, prin care patronii promit salarii cuprinse între 2000 și 5000 de lei. Toți cei contactați de EVZ au transmis că, după o perioadă de probă, angajează mecanici auto necalificați. Spre deosebire de cei de lângă poligonul Ilioara, aceștia ne-au transmis că nu îi trimit la cursuri de calificare acreditate. „Dacă băiatul știe mecanică, adu-l! Va sta pe lângă niște mecanici mai buni și va munci în funcție de ce știe să facă. Stai liniștit, nu îl pun să dea cu mătura! Legat de calificare, e treaba lui ce face.”

„Angajăm și necalificat, dar aș vrea să aibă un minimum de experiență, să știe, na, de exemplu, să schimbe plăcuțele de frână. Îl țin o zi, două într-o probă de lucru, ca să văd ce știe. După, îl angajez pe o perioadă determinată de o lună de zile. Pentru început asta”, ne-a spus unul dintre angajatori.

„Anunțul este valabil încă. Vă dați seama, pe ce a lucrat el acasă nu am ce să vă spun, trebuie să ajungă la noi, să vedem la ce nivel e. Dacă se descurcă, îi facem contract de angajare pe 3 luni. Cu școala de calificare trebuie să se descurce el”, ne-a transmis altul.

Cum devii mecanic auto

„Pentru înscrierea la cursurile de calificare pentru practicarea ocupațiilor din domeniul service-uri auto, persoanele interesate trebuie să se adreseze furnizorilor de formare profesională autorizați de comisiile de autorizare județene/a municipiului București, conform OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, iar registrele județene ale furnizorilor de formare profesională autorizați (RNFPA) se regăsesc la adresa http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/programe-si-strategii/5162”, a transmis, la solicitarea EVZ, Ministerul Muncii și Justiției sociale.

54 de mecanici, calificați gratis

În anul 2019, Agenția Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a organizat, la nivel naţional, programe gratuite de formare profesională în domeniul comerţ şi servicii, respectiv întreţinerea şi repararea autovehiculelor, în urma cărora 54 de persoane au devenit mecanici auto, 61 ajutoare de mecanici, 34 electricieni și electroniști, 48 tinichigii carosieri și 35 tinichigii vopsitori.

Mai mult, conform art.194 din Legea nr. 53/2003 din Codul Muncii, angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii, după cum urmează:

a) cel puţin o dată la 2 ani, dacă au cel puţin 21 de salariaţi

b) cel puţin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariaţi.

(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională, asigurată în condiţiile alin. (1), se suportă de către angajatori.”

