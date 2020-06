„Sunt mai multe, au fost vreo 7 cutremure in ultimele zile. Aceste cutremure sunt mici, nu sunt relevante. Toate aceste cutremure de fapt au fost si in Ungaria si in Macedonia, Bosnia si toate pleaca din Marea Adriatica, e o zona care produce cutremure in mod constant. Toata actiunea pleaca probabil din Africa, care se deplaseaza catre Nord, in ultimii ani s-a observat o activitate mai puternica”, a zis Mărmureanu, la Antena 3.

Cutremur atipic în România. Unde s-a produs și ce magnitudine a avut. Alertă la INFP

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFCDP) a anunțat că joi, 25 iunie 2020, la ora 17:20 (ora locală a României), s-a produs în Banat, Mehedinți, un cutremur cu magnitudinea de 3.3 grade pe scara Richter.

Seismul s-a produs la o adâncime de 4 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 125 km V de Craiova, 144 km SE de Timisoara, 147 km E de Belgrade, 152 km E de Zemun, 156 km N de Nis, 182 km SE de Arad, 188 km SV de Sibiu, 202 km V de Pitesti, 204 km E de Novi Sad, 237 km N de Sofia.

Cel mai puternic seism din acest an a avut loc pe 2 iunie, la ora 14:12, în zona seismică Vrancea. Atunci, aparatele seismologilor au înregistrat o magnitudine de 4,5 grade pe scara Richter și o adâncime de 101 kilometri.

Alt cutremur, aceeași zi

În aceeași zi, la ora 17:40, un alt cutremur a avut loc tot în zona seismică Vrancea. Seismografele a înregistrat, atunci, o magnitudine de 2,4 grade și o adâncime de 134 kilometri.

Pe 7 iunie, un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade s-a produs în zona seismică Vrancea, la 50 de kilometri de Brașov. Seismul a fost înregistrat la ora 22.18. în zona seismică Vrancea, și s-a produs la adâncimea de 140 km.

Primul cutremur din această lună a avut loc pe 01 iunie 2020 la ora 18:26:26 (ora locală a României), în Zona Seismica Vrancea, Buzău.