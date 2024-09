Serie A: AC Milan a învins echipa Inter Milano, scor 2-1

AC Milan a învins, duminică, scor 2-1, echipa Inter Milano, într-un meci din etapa a cincea a campionatului Italiei. Formația pregătită de Paulo Fonseca s-a impus cu scorul de 2-1. Oaspeții au deschis scorul prin Pulisic, în minutul 10, în timp ce campioana a restabilit egalitatea prin Dimarco, în minutul 27.

Rezultatul final a fost stabilit în minutul 89, după reușita lui Gabbia. AC Milan și-a luat revanșa după o serie de șapte meciuri pe care le-au pierdut. În urma acestui rezultat, Inter Milano și AC Milan se află la egalitate de puncte, opt, pe locurile 6 și 7. Liderul din Serie A este Torino (11 puncte), urmat de Napoli și Udinese, cu câte zece puncte.

🫨 Leaving it late but #ACMilan will not care pic.twitter.com/vX04yYpTg9

— SempreMilan (@SempreMilanCom) September 22, 2024