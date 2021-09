Serghei Mizil a suferit un accident. „Puteam să cer despăgubiri, de la Liga Băutorilor Profesioniști”

Serghei Mizil a apărut cu un deget bandajat, în cadrul unei emisiuni televizate. Drept urmare, stârnind curiozitatea, a fost întrebat ce s-a întâmplat, de unde a căpătat „buba”.

În stilul său caracteristic, Serghei a răspuns senin că nu știe exact ce s-a întâmplat!

„Ce pot să zic, la drum de seară, m-am trezit fără buricul degetului (n.r. vârful degetului)”. Acesta a continuat glumind: „Eu stau în partea unde au mărit plaja, și fiind plaja foarte mare, eu nu am mai ajuns niciodată la plajă, pentru că m-am oprit unde era masa acolo și de dimineață până… Și se mai întâmplă accidente de muncă. Eu acum, puteam să cer despăgubiri, de la Liga Băutorilor Profesioniști. Accident la locul de muncă. Totul era în regulă și când m-am trezit am realizat ce am pățit. M-am prezentat a doua zi la doctor și mi-a făcut antitetanos, m-a întrebat dacă prinde… Eu știu acum dacă prinde?!”, scrie Cancan.

Copil problemă, Serghei Mizil făcea bani mulți încă de pe vremea lui Ceaușescu

Serghei Mizil a început să facă bani încă înainte de Revoluție. Pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, pleca în afara României de unde revenea cu lucruri de care conaționalii noștri erau, pur și simplu, înnebuniți. Astfel, aparatele video, casetele sau gecile de blugi erau vândute în țară, iar, de pe urma tranzacțiilor, acesta câștiga sume frumoase.

„Mama era împotriva mea. Ceilalţi fraţi erau premianţi, normal că ţinea mai mult cu ăia. Cu mama n-am avut o legătură, mă măscărea tot timpul. Făcea numai spume. Venea toată lumea la poartă să spună că sunt o pată pe societate. Eu zic că semăn cu ea. La mama, săraca, a fost o chestie foarte nasoală. A murit chiar în noaptea de Revelion la ora 12. Vrei, nu vrei e ora 12, a murit mama, mă gândesc”, povestea Serghei Mizil.