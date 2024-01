Serghei Lavrov, nou șir de afirmații controversate. Ce spune despre invazia Rusiei asupra Ucrainei

Serghei Lavrov lansează un nou șir de afirmații controversate. Ministrul rus de externe a precizat că societatea a trecut printr-un proces de „purificare” în ultimii doi ani. De altfel, oficialul rus a lăsat de înțeles că trădătorii au fost eliminați din interiorul acesteia.

Serghei Lavrov, mesaj bizar legat de invazia Rusiei

Ministrul rus de externe şi-a susţinut joi conferința de început de an, iar cu acest prilej a prezentat bilanţul pe 2023. De asemenea, Serghei Lavrov a pus pe tapet și obiectivele pe care le are în 2024. Şeful diplomaţiei ruse a reîntărit țintele Kremlinului, lăsând de înțeles că are mari așteptări legate operațiunea militară desfășurată în prezent.

Serghei Lavrov a făcut și o serie de noi afirmații controversate. Oficialul a precizat că invazia asupra Ucrainei a ajutat la la „curăţarea” societății rusești.

Rusia a scăpat de trădători

Oficial rus a făcut aceste afirmații în contextul în care Vladimir Putin se pregătește pentru un nou mandat. Întrebat dacă războiul ar putea afecta rezultatele alegerilor prezidențiale, acesta a oferit un răspuns neașteptat.

„Ne-a ajutat să o curăţăm de oamenii care, dintr-un motiv sau altul, nu se simţeau în afinitate cu Rusia, cu istoria şi cultura rusă. Unii dintre ei au părăsit ţara, iar alţii au rămas şi s-au răzgândit”, a precizat acesta.

Totodată, șeful diplomației ruse a menționat că majoritatea cetățenilor s-au arătat deschiși să sprijine operațiunea.

„Majoritatea covârşitoare a societăţii noastre a fost unită, s-a raliat în jurul unei idei comune”, a adăugat oficialul.

Serghei Lavrov i-a lăudat pe soldații ruși

Ministrul rus de externe a avut numai cuvinte de laudă la adresa celor care au luptat pe linia frontului.

„Am văzut exemple de adevărat eroism, de sacrificiu de sine demonstrat de luptătorii din linia întâi şi de familiile lor, care dau dovadă de solidaritate”, a afirmat el.

De altfel, cu acest prilej. oficialul a criticat aspru Occidentul. El a pus demersurile făcute de Rusia pe seama SUA şi a Occidentului. Ministrul rus de externe este convins că cele două vor să dețină monopolul global.