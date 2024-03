Monden Împăcarea anului în showbiz. Ce i-a transmis Huidu lui Găinușă







Șerban Huidu( 47 de ani) și Mihai Găinușă (53 de ani) nu își mai vorbesc de aproape un deceniu. După ce a aflat că fostul tău coleg de emisiune va participa la show-ul Asia Express, Huidu i-a transmis acestuia multe încurajări.

După ani de zile în care au format o echipă imbatabilă, Șerban Huidu și Găinușă s-au certat. După zece ani de la momentul respectiv, prezentatorul tv a vorbit despre fostul său coleg de emisiune.

Șerban Huidu, cuvinte de încurajare pentru fostul său coleg

Mihai Găinușă, fost coleg cu Șerban Huidu la Cronica Cârcotașilor, va lua parte la show-ul Asia Express. Anunțul a fost făcut în urmă cu aproximativ o săptămână de producătorii emisiunii.

Conform veștii, printre concurenții care vor străbate Drumul Zeilor prin Thailanda, Malaezia și Indonezia se numără Mihai Găinușă și colega sa de la radio, Oana Paraschiv. Odată cu această provocare, Găinușă este decis să le dea o lecție celor din generațiile actuale.

„Cei din X, am crescut mai mult pe afară și am mâncat pe cartelă, deci suntem pregătiți de Jocurile Foamei și ale Somnului”, a spus acesta.

Mihai Găinușă refuză să comunice cu fostul tău coleg

Șerban Huidu a lăsat o portiță deschisă spre împăcarea cu fostul lui coleg de emisiune. De altfel, de-a lungul timpului, acesta a încercat de mai multe ori să reia legătura cu cel alături de care a prezentat Cronica Cârcotașilor.

Cu toate acestea,de aproape 10 ani, Mihai Găinușă refuză să poarte un dialog cu acesta. După ce a aflat că prezentatorul de la radio la participa la concursul de pe Drumul Zeilor, Huidu a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui.

Șerban Huidu, încurajări pentru Mihai Găinușâ

Atunci când a auzit că Mihai Găinușă va participa la Asia Express, Șerban Huidu i-a transmis încurajări. Mai mult, acesta și-a adus aminte de momentul în care a plecat alături de fostul său partener cu Cronica prin Europa.

„Eu am făcut cu Mișu și echipa de atunci Cârcotașii în Europa. Acolo, am învățat atât de multe lucruri. Și am adus informație turistică, într-o țară ce nu intrase încă în UE. Mă gândesc să fac un pachet aniversar. Se fac în curând 25 de ani de la prima ediție. Mișu a învățat mult din emisiunea Cârcotașii în Europa. Atunci a fost greu. Sper că se va descurca. Mi-ar plăcea.”, a povestit el.

Legat de formatul noilor competiții de supraviețuire, fostul prezentator nu are o părere tocmai bună. Conform opiniei lui Șerban Huidu, acesta ar afecta piața televiziunii.