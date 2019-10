Un martor face dezvăluiri halucinante despre posibila reţea de proxenetism în care Dincă şi fiului său ar fi fost implicaţi până peste cap, potrivit cancan.

Într-o noapte, în urmă cu 13 ani, Gheorghe Dincă ar fi strigat către o fată să coboare pentru că nu produce nimic. Femeia, care a fost martoră, povestește că totul s-a întâmplat într-un apartament din blocul unde ea locuiește în Italia. Potrivit spuselor acesteia, Gheorghe Dincă și fiul său ar fi obligat mai multe tinere românce să se prostitueze.

Femeia ar fi încercat, la un moment dat, să o ajute pe una dintre fete și așa a aflat că multe dintre ele au fost păcălite să plece din țară, sub diverse motive.

„Era Dincă, în bermude, în cămașă, tot în dungi din astea, și băiatul lui la poartă, suna. La ora aia, nu a ieşit nimeni, dar el striga: „Ieşi, afară! Claudia, ieşi afară că am venit să te luăm, că nu produci nimic aici. Trebuie să te ducem în altă parte.”

Într-o seară liniştită, eu am parcat scuterul, în stânga blocului, sub geamul meu (n.r. în Italia, lângă Vicenza). Era o maşină… combi sub pom, în fața magazinului și un om înalt, avea aşa… 100 de kilograme tipul. Nu am ştiut de ce văd o maşină, în faţa blocului la noi de Olt. Pentru că atunci nu veneau maşinile cum vin acum şi mie mi s-a părut straniu să văd o maşină de România şi olteni, pentru că, în scările alea eram doar bihoreni şi maramureşeni. La ora aia, nu a ieşit nimeni, dar el striga: „Ieşi, afară! Claudia, ieşi afară, că am venit să te luăm, că nu produci nimic aici! Trebuie să te ducem în altă parte!”, a povestit femeia.

„El (Dani, fiul lui Gheorghe Dincă) nu se lăsa: „Claudia, ieşi afară!” Şi a zis: „Îţi iau capul, ţi-l fac trofeu! Mă duc la maică-ta, mă duc la taică-tău, eşti la mâna mea, să vezi ce păţeşti!” Geoprghe Dincă atunci l-a strigat: „Dani, vino, nu mai facem nimic, că venim în altă zi!”

Erau cinci fete într-un mini apartament. Toate românce! Una, ştiu că mi-a zis atunci că e din Focşani, că ne-am întânit la terenurile de tenis.

Erau duse afară de încă o fată dintre ele, româncă din Galaţi. Claudia era cea mai tânără dintre ele.

„Ei (n.r. Gheorghe Dincă şi fiul Dani) mi-au zis mie că mă duc în Italia şi se fac bani mulţi…” Vă spun cu cuvintele fetei. Că se fac bani mulţi şi într-o noapte, ea câştigă 500 de euro, numai că face o chestie. Ea purta o frică de Gheorghe Dincă şi de fiul acestuia Dani. Plângea, când a auzit că au căutat-o. Tremura toată, când i-am spus că: „Băi, fată, care sunteţi Claudia aici dintre voi, fetelor, că v-a căutat cineva azi noapte, cu o maşină de Olt.”, a mai spus femeia.

