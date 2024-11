Republicanul John Thune va conduce Senatul. Favoritul lui Elon Musk a pierdut la vot

Senatorul republican John Thune a fost ales la conducerea camerei superioare a Congresului, începând cu anul viitor. Favoritul lui Elon Musk, senatorul de Florida Rick Scot, a ieșit din cursă încă din prima rundă.

Republicanii din Senat au optat pentru John Thune, un politician cu experienţă, care se bucură de o largă apreciere. Aeștia au respins o campanie publică de presiune din partea susţinătorilor lui Donald Trump care dorea un „loialist”.

În competiția pentru desemnarea șefului la Senat au concurat trei candidați. Senatorul John Thune a câștigat ceea ce experții consideră un semn că Senatul dorește să păstreze un anumit grad de independență faţă de Donald Trump.

Începând de anul viitor, republicanii vor controla Casa Albă şi, posibil, ambele camere ale Congresului. Republicanii vor deţine cel puţin 52 de locuri în Senat, din cele 100 de locuri. De asemenea, sunt pe cale să-și păstreze majoritatea și în Camera Reprezentanţilor, unde mai sunt de decis câteva colegii.

În alegerile de miercuri, Thune s-a impus în faţa lui John Cornyn din Texas şi a lui Rick Scott din Florida. În competiția cu John Thune, senatorul de Florida Rick Scott, favoritul lui Elon Musk, a ieşit din cursă în prima rundă de vot.

Honored to serve as the next U.S. Senate majority leader. pic.twitter.com/zq9XLrPDUr

— Senator John Thune (@SenJohnThune) November 13, 2024